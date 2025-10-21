【10月24日予約販売開始！】“日常で本当に使える”AIスマートグラス「LAWAKEN AI Chat City」！発表を受け、関心を寄せるユーザーを中心に“新しい日常”への期待が広がっている

株式会社ＮＥＸＴ

株式会社NEXT（ネクスト、本社:東京都港区芝大門、代表取締役:鈴江 将人）は、最先端AIを搭載した日本語完全対応のスマートグラス「LAWAKEN AI Chat City」を、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて2025年10月24日(金) 午前11:00から予約販売を開始することを公式サイトおよびSNSで発表しました。

販売開始日決定の知らせを受け、すでに製品に関心を寄せるユーザーからの問い合わせが多く寄せられており、最先端を追うメディア関係者からも注目を集めています。

■「LAWAKEN AI Chat City」の開発経緯

海外ではすでに注目を集め、CESやIFAなどの国際展示会でも高い評価を受けているLAWAKENのスマートグラス「AI Chat City」。

開発元であるLawaken Technologiesは、2021年の設立以降スマートアイウェアのパイオニアとしてAIとARを融合した開発に注力し、生活の質と効率を高めるインテリジェントグラスを追求してきました。「翻訳機・イヤホン・レコーダーをまとめ、会話を止めない」ことを目的に開発を進め、海外展示会で得たフィードバックを反映。独自AIモデルやChatGPT・Gemini・Claudeを最適化し、128言語翻訳や会議要約、AIアシスタント機能などを兼ね備え、尚且つ約40g*の軽量設計を実現しました。

*フレームにより異なる

日本初上陸に際し、日本市場向けに音声認識を最適化し完全日本語対応の新改良モデルへと生まれ変わりました。また、スマートグラスの難点であった固い見た目も、「日常に溶け込む」7種の着脱式フレームへと進化。通勤・出張など多様なライフスタイルに寄り添うデバイスとして、日常的にAIを活用したいビジネス層を中心に期待されています。

■「LAWAKEN AI Chat City」とは

「LAWAKEN AI Chat City」は、AIを搭載した次世代スマートグラス。

耳元でのリアルタイム翻訳や議事録作成、AIアシスタントとの対話を可能にすることで、従来のメガネに新しい価値をプラスしました。フレームとテンプルは着脱可能で、シーンや好みに応じたカスタマイズも自在。

『日常に溶け込みながらも国際的に活躍できる』という思想のもと開発された、革新的なアイウェアです。

■製品のPOINT

◆シーンを選ばないデザイン

着脱可能な７種の人気の高いフレームデザインを展開。度付き・ブルーライトカットにも対応。

◆日本語完全対応 128言語リアルタイムAI翻訳

128言語を瞬時に翻訳するAIが耳元で動作し、海外出張や国際会議でも言葉の壁を感じさせない。

◆威圧感を与えない議事録・高性能要約

収録の緊張感を与えず、会議の発言をクリアに識別。要約はタスクまで落とし込み効率的に情報を共有可能。

◆ChatGPTや画像・動画生成まですべての機能が"永年無料"

月額・追加費用なしで、購入後すぐにフル機能を活用可能。

◆オープンイヤー設計

周囲の音を自然に聞きながら音楽や会話を楽しめる、安全性と快適性を兼ね備えた設計。

◆ハイクオリティデバイスが驚異の１万円台！

一般的なスマートグラスの半額以下で手に入る圧倒的なコストパフォーマンスを実現。

■シーンに合わせて着脱できる全７種のフレームデザイン

人気の高い7種類のフレームを採用。度付き対応はもちろん、サングラス仕様でも活躍し、ファッションと先進技術を両立します。ビジネスシーンに馴染むスタイルからカジュアルまで、最適な1本を選べます。

■今後の展開

2025年10月24日(金) 午前11:00クラウドファンディングプラットフォームGREEN FUNDINGにて予約販売開始します。数量限定特価の他、「先行予約者限定特典」も用意されており、公式サイト・公式SNSにて随時配信されます。ぜひフォローして公開を楽しみにお待ちください。

▼GREEN FUNDING注目商品ティザーページ▼

https://greenfunding.jp/portals/pages/teaser

■ 海外での販売実績

LAWAKEN AI Chat Cityは、欧米・アジアを中心にすでに数万台以上を販売。

クラウドファンディングでは目標額を大幅に上回り、ビジネスパーソンや語学学習者から高い評価を獲得しています。

「翻訳精度」「軽さ」「デザイン性」が特に支持され、国際的な利用者層に拡大中です。

■ 試用・利用者の声：海外出張の多いのビジネスシーンからインバウンド従事者の日常使いまで高評価

実際に試用した利用者からは、「翻訳のスピードと精度に驚いた」「会議の議事録が自動で残るので作業効率が大幅に上がった」といった声が寄せられています。

＜レビュアーコメント＞

使い始めて2週間経ちますが、これは近未来の最強ガジェットです。英語が苦手な私でも外国人に道案内できるようになったし、散歩中に思いついたアイデアを音声でメモできるのが便利です。充電も思ったより持つし、家族からは「普通の眼鏡と変わらない」と言われるほど自然。違和感なく使えるシンプルさが気に入っています。

たける｜iPhoneとガジェットで暮らしを『効率化』

Z世代の #ちょっと差がつくデジタル術を配信中 フォロワー1.4万人（2025年9月現在）

「まるで体の一部に万能すぎて頼れる相棒がいる感覚です。カジュアルな話や専門店な相談まで何でもすぐに答えてくれて助かってます。」

サイキ |ガジェットの世界

映像で楽しむ最新ガジェット、話題の製品レビューを配信中 フォロワー1.4万人（2025年9月現在）

「言語の壁で海外へ行けない人にとって、まさに救世主のようなアイテムだと思いました！ アプリで音声を聞き取り、メガネのマイクに翻訳を届けてくれる機能はとても面白く、ガジェット好きにはたまらないですね。 見た目もお洒落で、普通のメガネにしか見えませんし、これほど高機能なのに驚くほど軽かったのも印象的でした！」

ZEO家の冒険

会社員を辞め、夫婦で世界旅行の絶景の様子を配信中 フォロワー15.1万人（2025年9月現在）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2ukcy5Bv2aM ]

Youtube：たける｜iPhoneとガジェットで暮らしを『効率化』様

■ キャンペーン概要

予約販売プラットフォーム： GREEN FUNDDING

期間： 2025年10月24日（金）～2025年11月30日まで

配送予定： 2026年2月末予定

■ 公式リンク

日本公式サイト：https://lawaken-jp.com/

公式LINE：https://lin.ee/Op39cNUK

GREEN FUNDING注目商品ティザーページ：https://greenfunding.jp/portals/pages/teaser

公式Instagram：https://www.instagram.com/luxora_lawaken/

■ 会社概要

会社名：株式会社NEXT

所在地：東京都港区芝大門1-3-8

代表者：代表取締役 鈴江 将人

設立：平成27年10月

資本金：1,000万円

従業員数：40名

事業内容：自社商品の企画・開発、輸出入を伴う通信販売、システム開発

URL：https://nextjp.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXT

担当者名：株式会社NEXT 松本

TEL：0352449650

Email：contact@nextjp.co.jp