シャープ株式会社と衛星通信を活用した建設機械の遠隔操縦ソリューションにおいて協業を開始

ARAV株式会社は、小型・軽量の衛星通信ユーザー端末を開発するシャープ株式会社と、衛星通信を活用した建設機械の遠隔操縦ソリューション開発において協業を開始します。

建機機械上部に設置された衛星通信ユーザー端末

衛星通信は、セルラー通信が困難な場所でも高品質な通信を可能とし、海上や山地などにおける通信手段としても活用の拡大が期待されています。建設現場では通信環境が整っていない場所も多く、ネットワークの整備には時間を要するケースもあり、衛星通信の有用性が近年注目されています。

シャープ株式会社は、スマートフォンの開発で培った設計や通信技術を応用し、高品質で高速大容量のネットワークを構築できる衛星通信ユーザー端末の開発を進めています。小型で軽量なため、船舶や自動車などのモビリティにも搭載することが可能です。

ARAV株式会社は、建設機械向け遠隔操縦・自動操縦技術の分野で豊富な実績を持ち、多くのコア技術を保有しています。両社は、互いの強みを融合することで、ARAVの遠隔操縦技術とシャープの小型・軽量の衛星通信ユーザー端末を組み合わせたソリューションを早期に開発します。既存のネットワーク環境がない建設現場のDXおよび遠隔操縦の導入促進に貢献し、作業員の安全性確保や、建設業界の人手不足解消を目指します。

また、両社で連携し、2026年春に実証実験を実施します。国内のテストフィールドに配置された建設機械を衛星通信により台湾から遠隔操縦するほか、自動操縦も試行。これにより、建設機械の操作性や通信の安定性を確認し、衛星通信の有効性と課題を検証します。

本協業の取り組みは、本年10月30日（木）から11月9日（日）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「Japan Mobility Show 2025」のARAVブース（出展場所：東7ホール E7204）にて参考展示します。次世代の建設機械ソリューションを、ぜひ会場にてご体感ください。

ARAV株式会社とは

建設機械の遠隔操作・自動運転ソリューションを開発・提供し、安全と安心な作業環境の実現を目指すとともに、これまで培った技術・ノウハウを応用し、種々多様な分野に実用的なソリューション群の展開を目指しております。



会社概要

会社名: ARAV株式会社（よみ：アラヴ）

所在地: 東京都文京区向丘2-3-10 東大前HiRAKU GATE9階

設立: 2020年4月1日

代表者: 白久 レイエス樹

公式HP: https://arav.jp/

