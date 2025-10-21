【都市型収納クライシス】なぜ、衣類中心の宅配収納では不十分なのか？ 大型家具・家電に特化した『AZUKEL(アズケル)』新プランが、引っ越さずに部屋を広くする「新常識」を提案

株式会社日本パープル

株式会社日本パープル（本社：東京都港区、代表取締役社長：林壮之介）が運営する宅配型トランクルーム「AZUKEL（アズケル）」は、都心居住者の間で深刻化する「都市型収納クライシス」の解決を目指し、業界の常識を覆す大型家具・家電対応の『AZUKEL（アズケル）』スペースプランを2025年10月より本格展開します。

「大型」対応と「配送料無料」を両立した画期的な新プラン

近年の都心部では、マンションのコンパクト化が進み、大型家具・家電の収納ニーズに応える決定打となるサービスが不足していました。

このような切実なお悩みを解決するため、『AZUKEL（アズケル）』は、大型家具・家電も安心して預けられる「スペースプラン」の提供を本格展開することとなりました。

本プランは、大型荷物の対応に加え、集荷・配送を何度でも無料（※条件あり）とした点が最大の特徴です。引っ越さずに部屋の広さを変える新しい収納の選択肢として、住まいの広さに関係なく、自宅の空間を最大限に有効活用できるようになります。

都市型収納クライシス：衣類中心のサービスでは解決できない「大型化」の悩み

都心部のマンションは平均的な広さが縮小傾向にあり、使わないモノが占めるデッドスペースが、家賃の重い負担となっています。「もっと広い家に引っ越したい」と思っても、家賃の高さから実現が難しいのが現実です。

そこで注目されているのが、自宅の「外に預ける収納」です。しかし、既存サービスの多くが、衣類やゴルフバッグなどの小規模なモノの保管に留まっており、本当に場所を取る季節家電や大物家具への対応ができていない上、運搬や配送料の負担も大きな課題となっていました。

アズケルのスペースプランは、自宅では収まりきらない「大物」の収納ニーズと、「運搬・コストの手間」という二つの課題に特化して応えることで、都心生活者の収納課題を根底から解決に導きます。

『AZUKEL（アズケル）』が大型対応を可能にした「独自システム」と「3つの優位性」

アズケルは、従来のサービスでは難しかった大型対応と利便性の両立を、独自のシステムと長年の物流ノウハウで実現しました。

A. 大型家具・家電もまとめて預けられる独自の優位性

他の多くのサービスでは対応していない、衣装ケース、ベビーベッド、扇風機、スキー・スノーボードなどの大型荷物をまとめて預けられます。これにより、引っ越さなくても部屋の広さを劇的に変えることが可能です。

技術的裏付け： 52年の物流ノウハウを活用した専用配送網と、最新鋭の自社保管施設により、大型荷物に対応した最適な保管スペースを効率的に算出しています。

B. 手間なく、スマホで完結する利便性

重い家具や家電を自分で運ぶ必要はありません。集荷から保管、取り出しまで、すべての手続きがスマホで簡単に完結します。預けた荷物は写真付きで管理できるため、いつでもどこからでも確認できます。

C. 安心の自社保管施設と徹底した管理体制

アズケルは自社保管施設を保有し、24時間体制の監視カメラや入退室管理を徹底しています。温湿度管理も万全のため、大切な家具や家電も品質を保ちながら長期間安心して保管できます。

収納のプロが断言：「限られた空間を最大活用する賢い収納法」

収納のプロである整理収納アドバイザーのみずか氏も、アズケルのスペースプランを高く評価しています。

みずか氏のコメント

都心で片付けサポートをしていると、収納スペースの少なさを実感することが多いです。

限られた空間で快適に暮らすには、扇風機のような季節家電やクリスマスツリーなど、「使わない時期がはっきりしているもの」を預けるのが賢い方法だと思います。

AZUKEL（アズケル）のスペースプランは、大物にも対応し、預けたいものに合わせてプランが確定する仕組みや、玄関での受け渡しが便利だと感じます。

【経済的メリット】配送料金「何度でも出し入れ無料」※とシンプルな料金体系

大型家具・家電対応ながら、リーズナブルでわかりやすい料金設定を実現しています。

※条件があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

今後の展望：都市型収納ソリューションの新標準を目指すパートナーシップ戦略

アズケルは、単なる荷物の保管サービスにとどまらず、都市生活者の収納課題を解決するプラットフォームとして、企業様との協業を通じて新しい価値を共創していきます。

提携先企業の募集： 不動産会社、家具・家電メーカー、ライフスタイル関連企業など、都市型収納ソリューションの市場成長を共に牽引するパートナー様を歓迎しています。

オリコン顧客満足度(R)： 2年連続（2022年・2023年）総合1位を獲得しており、質の高いサービスを基盤に、今後3年間で利用者数10万人到達を目指します。

【サービス概要】

- サービス名：AZUKEL（アズケル）- 提供会社 ：株式会社日本パープル- 本サイト：https://azukel.com/- キャンペーンサイト：https://www.azukel.com/lp/lined2/- 対象：個人向け- オリコン顧客満足度(R)：2年連続（2022年・2023年）総合1位を獲得

【会社概要】

- 会社名： 株式会社日本パープル- 本社所在地： 東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階- 代表者： 代表取締役社長 林壮之介- 設立： 1972年5月12日- 事業内容： 文書管理、物品保管、物流支援サービス、セキュリティストレージ事業など- 企業サイト： https://www.mamoru-kun.com/

