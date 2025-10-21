海外進出を“まるごと外注”できる--from TR、月額定額制の商社機能支援サービス「クロスボーダーハブ」パートナーの募集を開始

合同会社from TR

合同会社from TR（本社：東京都台東区、代表：佳山 林倭⼰・棚原 政幸、以下 from TR）は、海外進出を支援する定額制の商社機能サービス「クロスボーダーハブ」の拡大に伴い、各国での実務支援・営業・マーケティングを共に担う「クロスボーダーハブパートナーズ」の募集を開始しました。



本プログラムは、現地の事業者や専門家がfrom TRの海外支援案件に参画し、“企業の海外事業部”として機能するネットワークを構築することを目的としています。

パートナー募集のお知らせ

■ 「クロスボーダーハブ」とは

「クロスボーダーハブ」は、海外進出を月額定額で支援する、商社機能のアウトソーシングサービスです。戦略策定から展示会出展、商談代行、法規制対応、物流まで、海外展開に必要なすべての業務をワンストップで実行いたします。

■ パートナー募集の背景

グローバル市場では、国・地域によって求められる支援内容が大きく異なります。

from TRではこれまで、自社チームによる実務支援を軸にしてきましたが、今後は「現地理解×実行力」を持つ外部パートナーと連携し、より多様な支援体制を整えるためのパートナーの募集を開始いたしました。

海外営業、マーケティング、貿易実務、通訳、展示会支援、クリエイティブなど、企業の海外展開に関わる領域で経験をお持ちの方が対象です。

■ パートナーシップ概要

当社がフロント（PM／ディレクター）として、顧客折衝・要件定義・計画策定・条件調整・進捗品質管理を一元化。案件ごとに当社内製＋パートナーで最適なチームを編成し実務を行います。

パートナーには、専門領域に応じた実務支援をご依頼させていただきます。

パートナーシップ概要

■ パートナー募集領域

パートナー募集領域

▪️パートナー参画のメリット

参画メリット

■ from TR 代表コメント

私たちfrom TRは、「モノづくりを、モノがたりへ」という理念のもと、日本の企業が持つ確かな技術や想いを、世界に“伝わる形”で届けることを使命としています。

いま、世界では“良いものを作る”だけでは選ばれない時代になりました。

必要なのは、スペックや価格を超えて、人の心に届く「物語」を伴った発信です。

しかし、海外展開の現場では、言語・文化・制度の壁が立ちはだかり、想いを届ける前に“実行”のハードルで立ち止まってしまう企業も少なくありません。

だからこそ、私たちは「クロスボーダーハブ」を通じて、世界中の実務家や専門家とチームを組み、モノづくり企業の“海外事業部”として伴走する仕組みを広げていきます。

この取り組みは、単なるビジネス連携ではなく、日本の技術や文化を未来につなぐ“共創の輪”です。

私たちは、その輪の中で、つくり手の想いを物語に変え、世界へ届け続けます。

合同会社from TR

代表 佳山 林倭⼰・棚原政幸

■ 募集概要

募集対象：海外ビジネス支援に関わる事業者・個人

対応エリア：全世界

登録費用：無料

応募方法：専用ページよりエントリー：https://fromtr.jp/cross-border-hub-partners

■ 合同会社from TRについて

設立：2021年1月8日

代表者：佳山 林倭⼰・棚原 政幸

所在地：東京都台東区下谷2-5-8

事業内容：海外進出支援・マーケティングおよびブランディング支援

URL：https://www.fromtr.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

合同会社from TR

E-Mail：info@fromtr.jp