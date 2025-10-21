全国初、ATM でペイジー口座振替受付が可能に -セブン銀行が今年10 月21 日よりサービス開始

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会は、ペイジー口座振替受付サービス※1 の新たな形態であるATM による受付方式が、全国で初めてセブン銀行にて導入されることを発表します。

セブン銀行により2025 年10 月21 日（⽕）から開始される本サービス（ATM 口座振替登録※2）は、利用者の利便性向上と収納機関の事務負担軽減を両立する新たなチャネルとして、ペイジーサービス拡大に向けた重要な一歩となります。この新しい受付方式により、利用者はスムーズに手続きを完了でき、収納機関も業務効率化が期待されます 。

【書面やWeb での手続きの課題】

口座振替の受付は、書面記入や押印が必要で、利用者にとって煩雑な手続きでした。また、Web 口振受付では操作や認証が複雑で、途中離脱が多く発生していました。

【ATM 口座振替登録の特長】

書面やWeb と比較し、ATM 口振では、以下のような利点があります:

・記入・押印・ID・パスワード不要

・キャッシュカードと暗証番号で口座振替受付が可能

・最短1 分。ATM 画面の案内に沿って簡単に手続き

・原則24 時間・365 日受付可能（窓口時間外でも受付）

・ATM 操作のみで完結。事務負担も大幅軽減

「ATM 口座振替登録」の詳細は、セブン銀行HP(https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255_06.html) を参照ください。

【セブン銀行からのコメント】

約28,000 台のATM チャネルでかんたんにできる、新しい受付方式です。利用者の利便性を大きく高めるとともに、収納機関・金融機関の負担を軽減いたします。

当社ATM を一層身近なチャネルにするとともに、今後も便利なサービスの提供に努めてまいります。

【今後の展望】

ATM 口振は、利用者にとって簡単・便利で、収納機関にとっても事務負担を軽減できる新たな選択肢です。セブン銀行の先行導入を契機に、ペイジー口座振替受付サービスのさらなる普及を図ります。