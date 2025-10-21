「のんある酒場 みかんサワー ノンアルコール」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「のんある酒場 みかんサワー ノンアルコール」を１２月１６日（火）から全国で期間限定新発売します。

「のんある酒場」ブランドは、酒場で飲む本格的なレモンサワーやハイボール、ワインのようなおいしさをお楽しみいただけるノンアルコール飲料です。

今回は、ノンアルコール飲料に求めるお客様の「お酒の楽しい気分を味わいたい」というニーズに合わせ、「のんある酒場 みかんサワー ノンアルコール」を限定発売します。同ブランドのさらなるファン拡大を図るとともに、ノンアルコール飲料市場の活性化を目指します。

●中味・パッケージについて

中味は、温州みかん果汁とともに、焼酎を蒸溜しアルコール分を取り除いてつくった「焼酎エキス」を使用することで、果実味のあるみかんサワーのような味わいを実現しました。食事に合うすっきりとした味わいに仕上げています。

パッケージは、果実のイラストや「すっきり満足！」の文言で中味の特長を表現するとともに、冬らしい雪の結晶のイラストをあしらいました。

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「のんある酒場 みかんサワー ノンアルコール」

３５０ml １４１円 ０.００％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２５年１２月１６日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 炭酸飲料

