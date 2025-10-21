推しトレカの面（ビジュ）を眺める「窓付き」のトレカ収納ケース！デッキやサプライもまとめて収納可能で日々の持ち運びにも最適！10月24日（金）発売開始！

アンサー株式会社

ゲーム周辺機器・トレカサプライメーカーのアンサー株式会社(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：有村 勇志)は、トレーディングカードを収納・ディスプレイする機能を兼ね備えた「トレーディングカード用窓付きカードケースHG」を、全国の家電量販店や小売店、専門店、インターネットショップ等にて順次販売を開始することをお知らせいたします。また、当社公式オンラインショップの「アンサーストア」では予約受付中であることをお知らせいたします。メーカー公式の製品発売日は2025年10月24日（金）を予定。

■ディスプレイ用途にも実用性にも優れたハイグレードなカードケース

お気に入りのカードを飾り、機能的に収納できる窓枠付きのトレカ収納ケース。窓部分には、アンサー製品の硬質カードローダー「RC用 リーダープロテクトUV（1枚が付属）」をそのままセット可能。UVカット率約90％のローダーでお気に入りのカードを飾りながら、デッキケースを自分好みにカスタマイズできます。

デッキ収納部はスリーブなしで最大約270枚、1重スリーブで約200枚、2重スリーブで約120枚、3重スリーブで約80枚が収納可能。デッキの枚数に応じてダメカンケースや、その他サプライ品などを一式まとめて収納いただくことが可能です。また、カードを取り出しやすいようケース側面に凹みを設け、指先でしっかりとカードを掴めるよう実用性にもこだわりました。

開閉部には強力なマグネットを内蔵し、フタのスムーズな開閉とキープ力を実現。カバンの中でもしっかり閉じたまま持ち運ぶことができます。

付属品として、RC用リーダープロテクトUV × 1枚と仕切り板× 2枚を同梱。購入後すぐにお使いいただける、機能性とデザイン性を兼ね備えたトレカ収納ケースです。

窓部分で推しカードを魅せる最大約270枚のカードを収納可能カードを取り出しやすいくぼみローダー（リーダープロテクトUV）が1枚付属仕切り板が2枚付属強力マグネットで飛び出し防止外側・内側で異なる素材外寸サイズ内寸サイズカラーバリエーション付属品説明ブラック/グレーブラック/ブルー

商品名：トレーディングカード用窓付きカードケースHG

外寸：幅 約91mm × 奥行き 約98mm × タテ 約115mm

内寸（メイン収納部分）：幅 約74mm × 奥行き 約79mm × タテ 約108mm

内寸（窓枠収納部分）：幅 約72mm × 奥行き 約6.5mm × タテ 約101mm

材質：表面／高耐久PUレザー素材、内面／起毛素材

付属品：リーダーカードプロテクトUV × 1枚／仕切り板× 2枚

販売価格：メーカー希望小売価格 \2,480(税抜)／\2,728 (税込)

型番／JAN：ブラック/グレー…ANS-TC171BGY／4573201422910

ブラック/ブルー…ANS-TC171BBL／4573201422927

発売予定日：2025年10月24日（金）予定

WEB予約ページ：（公式）アンサーストア… https://a-answerstore.com/?pid=188763255



※UVカット率の指数は、特定条件下で得られた測定値の代表であり、保証値ではございません