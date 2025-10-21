第２回　３Dスキャナ活用セミナー『点群×BIM/CIMで見えた！収益化への最短ルート、点群処理ソフト～比較検討勉強会～』

一般社団法人不動産検査保証機構

来る2025年11月19日、「点群サーベイヤー資格認定試験」を運営し、３D点群測量を広める活動を行っている「一般社団法人不動産検査保証機構」が点群処理ソフトメーカー5社を招いてセミナーを開催します。

そのコンセプトは「この1日でスキャンした点群データを収益に変えるヒントを掴む」です。

現在、国のDX化推進方針により導入された３Ｄスキャナから取得される点群データ、これをどのように利用するか悩みながらもただ納品している事業者が数多く存在します。なぜそのような状況に陥っているのか？それは「点群で何ができるか分からない」「どう利用すればよいかわからない」からではないでしょうか。

デジタル技術は日々急速に進化しています。以前出来なかったことが今はできる、以前は難しかったことが今はこんなにも簡単にできるなどといった事例は多く存在します。

では、そのような業界の最新情報を効率的に得るには、どうすればよいのか。答えは技術の最先端を研究し、開発しているソフト開発メーカーに直接聞くことが一番です。

そこで一般社団法人不動産検査保証機構では点群処理ソフトメーカー5社に協力を依頼し、各社の開発した最新技術について語っていただくセミナーを開催することとなりました。公式ウェブサイトには載っていない、対面でなければ得られない貴重な情報を熱く語っていただきます。

このセミナーで是非皆様の悩みを解決する突破口を見出していただきたいと思います。

セミナー終了後は各社のブースに分かれて質疑や個別の相談に応じる時間を設けております。

開催日：2025年11月19日（水）13:00～17:00

会場：TKP九段下神保町ビジネスセンター

東京都千代田区神田神保町3-4 柳川ビルカンファレンスルーム2A

参加企業

・福井コンピュータ株式会社

３D処理ソフト「TREND-POINT」からBIM/CIMコミュニケーションシステム「TREND-CORE」へつなげる過程とその導入について。

TREND-POINT

https://const.fukuicompu.co.jp/products/trendpoint/index.html

TREND-CORE

https://const.fukuicompu.co.jp/products/trendcore/index.html

・ローカスブルー株式会社

点群からAIが自動で「地面」「構造物」「植栽」「ノイズ」にクラス分けを行う「ScanX」で人的労力も導入費用も大幅削減。

ScanX

https://scanx.jp/

・株式会社コンピュータシステム研究所

CADのスタンダードを変える「ARES」と土木向けアドオン「J-CIVIL」で点群をどう活用するのか。

J-CIVIL

https://www.cstnet.co.jp/cad/j_civil.html

・株式会社富士テクニカルリサーチ

大規模点群データを瞬時に処理する「Galaxy-Eye」シリーズの多数のシミュレーション機能と利用事例。

Galaxy-Eye

https://www.ftr.co.jp/products/galaxy-eye/

・株式会社JFDエンジニアリング

点群データをビジネスに実装する環境シミュレーション「PCDX」点群データ、３Dパースモデルと現実の風景を融合させます。

PCDX

https://zerodoor.co.jp/?p=146

参加方法

参加のお申し込みは以下のGoogleフォームでお申込みいただけます。

Googleフォーム

https://docs.google.com/forms/d/1Z6YD6zr4YWz_6KkayAxwqk6tdbnuqdvwuiEyrcz7W_c/edit

そのほかの方法でのお申し込みはお手数ですが下記アドレスまでメールでお問い合わせ願います、参加申込書を送信させていただきます。

お問い合わせメール

surveyor@reiws.or.jp