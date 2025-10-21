【Recboo】国内の主要VCとの提携社数50社を突破！スタートアップの中途採用支援体制を確立。

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、スタートアップ企業の中途採用を支援する採用コンサルティング・代行サービス『Recboo（リクブー）』において、ベンチャーキャピタル（VC）50社との提携を達成したことをご報告いたします。

2023年3月のサービスリリースから約2年半という期間で50社を超えるVC様との連携を実現するに至りました。今後も国内の主要VCとの提携を順次拡大することで、更なる多くのグロースを見据えるスタートアップの採用における課題を解決し、事業成長を支援できる体制を一層強化してまいります。

Recboo×VC連携強化の背景

現代において、スタートアップの急速な成長は経済活性化に不可欠であり、その実現には優秀な即戦力人材（Tier1人材）の確保が最重要課題です。

特に、革新的な技術やビジネスモデルを追求するスタートアップにおいては、その人材確保は成長を左右する重要な要素です。しかし、限られたリソースの中で高度な専門性を持つ人材を獲得することは、スタートアップにとって大きな負担となっています。

Recbooは、このようなスタートアップ企業特有の採用の悩みを解決できるスタートアップ特化の中途採用支援サービスとして、これまでシード期～上場準備期、上場後ベンチャー企業まで多くのスタートアップ企業の採用活動を支援してまいりました。

今後もVCとの連携体制を一層強化することで、提携VC投資先のスタートアップ企業が直面する採用課題に対し、共に最適なソリューションをご提供します。HR・採用戦略のパートナーとして、日本のスタートアップ企業の力強い成長を支え続けてまいります。

提携VCさまからのコメント

ANRI Managing Director 元島 勇太様

提携VC50社突破おめでとうございます。

弊社もRecbooさんに採用を支援いただく中で、単なるスカウト代行に留まらず、候補者ひとりひとりに合わせた文面の作り込みやタイミングの調整まで細やかに実行してくださる点に強みを感じています。

採用のプロならではの熱量と実行力によって、企業と候補者の「出会いの質」を徹底的に高めようとする姿勢は、採用競争が激化するスタートアップにとっても非常に心強い存在ではないかと思います。

Recboo利用企業様の声

株式会社Automagica（プレシリーズA） 代表取締役 堀 勝通様取締役COO 田中 智大様

再現性のある採用を実現するために、Recbooに依頼をしました。従来はリファラル採用がメインでしたが、プールが枯渇し採用に苦戦していました。

経験豊富な担当者をアサインしていただき、仕組みの構築からご支援いただける点に魅力を感じました。

実際に、スカウト送信から内定までのファネル、リードタイムが可視化されたので、計画的に採用できるようになりました。また、内製化のためにその仕組みを社内メンバーに引き継ぎしきるところまで、快く進めてくださり大変助かりました。

株式会社キビテク（シリーズB） 取締役COO 前原 賢一様

このたびの提携VC数50社突破、誠におめでとうございます。

ノックラーン様が弊社の採用チームに参画頂いたおかげで採用の質と量共に大きく改善しました。弊社のことを深く理解頂き、採用の戦略やノウハウの共有だけにとどまらず、ハンズオンで候補者に対しても迅速に対応頂けていて感謝しております。

特に、即戦力のロボットエンジニアやハイスキルのビジネス系の採用という難しい人材に対しても実績をあげられております。

今後もより多くの成長企業が貴社の支援を受け、採用成功を実現されることを期待しております。

株式会社ノックラーン代表取締役 福本 英のコメント

2023年3月のサービスリリースから約2年半が経過しましたが、早々に50社を超えるVC様との連携まで進んだこと、大変嬉しく思います。

資金や時間、リソースが限られたなかで急成長を実現しないといけないスタートアップ企業にとって、優秀人材の採用は常に必要不可欠と認識しています。

特に直近はDeepTechスタートアップ企業様から難易度の高いオーダーをいただくことが増えている中で、多くのスタートアップ支援にて豊富な支援実績を創出してきたからこそ、ここまで多くのVC様と提携させていただけたと感じております。

今後とも世の中にインパクトを与えるスタートアップの躍進をHRパートナーの立場から後押しできるようにサービスの質を更に磨いて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

HR面から支援先のバリューアップを図りたい企業様を募集

RecbooはVC・PE・FAなど、スタートアップエコシステムの皆様との提携を積極的に進めております。

支援先企業に対し、

・ダイレクトリクルーティングを始めとした「攻めの採用」によるバリューアップ支援

・採用勉強会の実施

・クローズド人事コミュニティへの招待

などをご提供することにご興味のある企業様は、下記よりお問い合わせくださいませ。

▼お問い合わせはこちら

https://recboo.com/contact

投資家様と連携してスタートアップ限定プランを提供したい企業様を募集

Recbooは採用プラットフォーム・人材エージェント・採用広報コンテンツ制作サービス・AI×採用プロダクトなど、スタートアップのHR支援に資する様々な企業様とパートナーシップを組んでおります。

投資家様と連携してスタートアップ向けに限定プランを提供することにご興味のある企業様は、下記よりお問い合わせくださいませ。

Recbooサービス概要

お問い合わせはこちら :https://recboo.com/contact

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

株式会社ノックラーン 企業情報

株式会社ノックラーンは、スタートアップ企業の中途採用をサポートするサービス「Recboo」を提供するベンチャー企業です。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

