生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」のサービスサイトをリニューアル。AIエージェント機能の紹介・活用事例を拡充

株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）は、生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」におけるAIエージェント機能の大幅なアップグレードに合わせ、サービスサイト（https://getaiworkforce.com/）を全面リニューアルしました。

LayerXが提供する「Ai Workforce」は、「企業と共に成長する」をコンセプトとした生成AIプラットフォームです。これまで、企業ごとに異なる業務プロセスをAIに学習させ、営業・法務・人事・研究開発といった幅広い業務におけるドキュメントの管理・作成・レビューを支援しています。

この度「Ai Workforce」において、AIエージェント基盤が大幅にアップグレードされ、自律的に判断・行動するAIエージェントと安定的に処理するワークフローが統合されました。これにより、ドキュメント検索や調査・レポート作成・資料生成をAIエージェントと対話的に進められるほか、連続的な一連の業務・タスクをシームレスに支援することが可能になります。

アップグレードに関する詳細はこちら：https://getaiworkforce.com/news/20251020

今回の大幅アップグレードに合わせて、サービスの魅力をより直感的に伝えるためにサイトの全面リニューアルをしました。「Ai Workforce」が解決する業務課題や活用イメージ、導入事例など、ご利用検討に役立つ情報にアクセスできます。

サービスサイトはこちら：https://getaiworkforce.com/

リニューアルポイント

１.利用イメージが湧きやすく、直感的に伝わるサイトに

サービス画面や導入メリットをビジュアル化し、「Ai Workforce」による業務効率化の流れや効果を直感的に理解しやすい構成にしました。

２.導入事例を多数掲載

導入企業のロゴ掲載に加え、導入事例セクションを設置しました。「Ai Workforce」の具体的なユースケースをご覧いただけます。

３.デザインの一新でブランド体験を統一

ブランドカラーやモチーフを活かしたビジュアルで、サービスの信頼性・革新性を視覚的に感じていただけるようデザインを一新しました。随所にあしらわれたグラフィックや柔らかなレイアウトで、「ともに働くAI」というコンセプトがより伝わる世界観を表現しています。

サービスサイトはこちら：https://getaiworkforce.com/

Ai Workforce （エーアイ ワークフォース） について

「Ai Workforce」は、「企業と共に成長する」をコンセプトとしたAIプラットフォームです。自律的に判断・行動するエージェントと、安定的に処理を行うAIワークフローを組み合わせることで、単発のタスク処理にとどまらず、連続的で多様な業務の自動化を実現します。1つのプラットフォーム上で異なる部署の幅広い業務をカバーできるため、AI活用の「サイロ化」を防ぎます。

PDFや Microsoft Word、Excel、PowerPoint 等のドキュメント処理に特化しており、生成AIでの処理に限らず、カスタマイズしたExcelテンプレートへの転記や機密情報のマスキングなど、多彩なモジュールを備えています。ドキュメントの検索機能も充実しており、社内に散在するナレッジやノウハウを利用者がアクセスしやすい形で蓄積・共有することができます。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIスタートアップです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/