アーサー・ディ・リトル・ジャパン、27卒向け新卒採用ウィンターインターンシップを開催

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、マネージングパートナー：原田 裕介、以下「ADL」）は、2027年卒業予定の大学生及び、大学院生を対象に2026年1月21日（水）から1月23日（金）に対面（オフライン）で開催するウィンターインターンの募集を2025年10月21日（火）よりADLホームページにて開始することを発表いたします。

新卒採用ウィンターインターンシップでは、ADLが自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスといった様々な業種に対して実施している、創造性と実効性を伴う「リアルなコンサルティング業務」の一部に加え、ADLで働くスタッフの考え方、仕事への取り組み方など「ADLのコンサルタント像」をご体験頂けるプログラムとなっております。



戦略コンサルティングファームに興味をお持ちの大学生、大学院生の方で、「イノベーション」「新規事業立案」「海外戦略」「中長期ビジョン・経営計画策定」「事業再生」「組織改革」「Management Of Technology (MOT)」などにご関心があり、採用選考をご希望の方は是非ご参加いただければ幸いです。

なお、同インターシップに関する詳細は、ADLホームページにて公開しておりますので、併せてご確認ください。

【ADL2027年卒ウィンターインターンシップ概要】

日程：2026年1月21日(水)～23日(金) 3日間

形式：対面（オフライン）

場所：東京都内

応募締切：2025年11月9日(日)23:59

申込：https://www.adlittle.com/jp-ja/apply

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ21拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東4拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名： アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

マネージングパートナー：原田 裕介

本社所在地： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL： https://www.adlittle.com/jp-ja