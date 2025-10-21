カオピーズ、創立11周年を記念し本社2階オフィスを新設

株式会社カオピーズ

2025年9月29日、オフショア開発(https://kaopiz.com/ja-news-what-is-offshore-development/)企業カオピーズ株式会社は、創立11周年を迎えるにあたり、ベトナム・ハノイ本社（CT1, C14 Bac Ha, To Huu, Dai Mo）に新たに2階オフィスを開設したことをお知らせいたします。

カオピーズ新オフィスの開設を祝し、経営陣によるテープカットセレモニーが行われました。

本オフィスの新設は、当社の継続的な事業拡大と、それに伴う組織基盤の強化を象徴する重要なマイルストーンです。2025年初頭に稼働を開始した5階オフィスに続き、わずか9か月という短期間で2階オフィスを開設したことは、当社の急速な成長スピードと、「技術の創造」「サービス品質の向上」「国際市場への進出」という戦略的ビジョンに対する揺るぎないコミットメントを示すものです。

働きやすさと創造性を両立したオフィス環境

新オフィスは、社員一人ひとりが最大限の能力を発揮できるよう、利便性と快適性を兼ね備えた空間設計を採用。創造性を刺激し、チームワークを促進するモダンで機能的な環境を整備しています。これは単なる物理的拡張にとどまらず、「人」を成長の中心に据えるカオピーズの企業理念を体現する取り組みです。

小さなチームから、600名超のテック企業へ

持続的な成長を遂げるカオピーズの戦略的ビジョンが、新オフィス拡張によりさらに具体化。

創業時は少数精鋭のチームとしてスタートしたカオピーズは、現在では600名以上の人材と多様な技術エコシステムを有する企業へと成長を遂げました。今回のオフィス拡張は、新たな成長フェーズへの入り口であり、これからの未来に向けた確かな一歩です。

私たちは今後も、先駆者精神とチームの力を原動力に、持続可能な発展を目指し、ベトナムのIT企業(https://kaopiz.com/ja-company-profile/)として世界にその存在感を高めてまいります。

今後の展望とビジョン

社員の創造力を引き出し、チームワークを促進する新しい職場環境が整いました。

カオピーズは、今後の成長戦略として「グローバル展開（Go Global）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000071489.html)」を掲げ、世界市場での存在感を一層高めていくことを目指しています。特に、AI（人工知能）(https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/)を中核技術とし、最先端のテクノロジーを駆使したソリューション開発を強化することで、競争力のある独自の強みを築いてまいります。

また、当社はシステム開発(https://kaopiz.com/ja-system-development/)、クラウドサービス(https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/)、AIソリューション(https://kaopiz.com/ja-news-generative-ai-use-cases-business/)、DX支援(https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/)など、多岐にわたるITサービスを提供しており、多様な業界のお客様のニーズに応えることで、ビジネスの価値向上をサポートしています。

これらの取り組みを通じて、カオピーズはテクノロジーとサービスの両面で革新を追求し、世界に通用する企業として、持続的な成長を実現してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社カオピーズ

所在地： 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER 池袋3F

設立： 2014年9月29日（ハノイ本社）

代表取締役： TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数： 700名（2025年10月現在／グループ全体）

事業内容： 技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト： https://kaopiz.com/

お問い合わせ： https://kaopiz.com/ja-contact/