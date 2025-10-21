【導入企業350社突破】AIスカウトツール「スカウタブル(R)」月2万円から利用可能に

株式会社MAP

HR×IT領域で事業展開する株式会社MAP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：飯田健太郎）は、採用スカウト送信を完全自動化するAIスカウトツール「スカウタブル」の料金プランを改定し、10月より各プラン大幅値下げでの提供を開始いたします。

スカウタブルとは

スカウタブルは、人事・採用担当者の業務効率化を目的にMAPが自社開発したAIスカウトツールです。新卒・中途・パート・アルバイト採用に対応し、就転職サイト上での候補者検索やスカウト文面作成・送信など、煩雑なダイレクトリクルーティング業務をAIで完全自動化します。採用担当者はスカウタブルを活用することでスカウト文面作成や送信設定といった「パソコンでの単純作業」に貴重なリソースを奪われることなく、選考実施や内定者フォローなどのコア業務に集中できます。

スカウタブルの主な機能

料金プラン改定の背景

- 採用ポジションに最適な人材を24時間365日体制で自動検索。休日や夜間のスカウト送信も可能です。- AIが候補者の経歴を読み取り、パーソナライズされたスカウト文面を自動で作成します。- ダイレクトリクルーティング媒体に登録、または情報更新直後で意欲の高い「アクティブな候補者」へ、最速でスカウトメールを自動送信します。

スカウタブルは2024年11月のリリース以降、導入企業350社を突破し、採用業務効率化の効果に高い評価をいただいています。利用社数の増加に対応し、社内の開発体制を強化したことで、高品質なサービスをより低価格で提供できる環境が整いました。さらに、開発当初から掲げてきた「採用業務の効率化を推進する」というビジョンの実現を加速させるため、料金プランを改定。大幅な値下げにより、より多くの企業が導入しやすいサービスへと刷新しました。



採用代行（RPO）での導入が拡大

スカウタブルは新卒・中途採用でダイレクトリクルーティングを活用する事業会社はもちろん、採用代行（RPO）事業を展開する企業への導入が急速に拡大しています。このような幅広い採用現場でのニーズに応えるため、ダイレクトリクルーティング媒体の他、求人広告媒体に付随するスカウト送信機能への対応も進めています。

スカウタブル新料金プラン

今後の展望

● 新卒採用 2万円 / 月 ● 中途採用 3万円 / 月- 初期費用不要- 初回オンボーディング- CSサポート（メール / チャット）- 操作ガイド他資料の提供- レポート機能※各プランを2週間お試しいただける「無料トライアル」をご用意しています

AIを活用した採用業務支援ツールが急速に普及する一方で、多くの採用現場では人が本来注力すべき創造的な業務に十分な時間を割けていない現状があります。スカウタブルは、AIによる自動化で単純作業を削減することはもちろん、採用担当者が「候補者と向き合う時間」を取り戻すことを目指しています。

10年以上にわたりスカウト自動化ツールの開発・運用を行ってきた「スカウト自動化のパイオニア」として、今後も採用領域のAI活用推進を支援し、企業と求職者双方にとってより良い出会いを創出してまいります。





MAPグループ https://map-on.co.jp/(https://map-on.co.jp/)

2007年設立。「未来をデザインする」をミッションに、HR×IT領域において人とテクノロジーで社会を前進させる事業を展開する。

ITエンジニア派遣事業（SES）をはじめ、AIを活用した採用スカウト自動化ツール「スカウタブル」の開発、エンジニア人材育成支援、若手人材のキャリア支援など、企業と人をつなぐサービスを多数提供している。

企業情報

企業名：株式会社 MAP

所在地：東京都渋谷区広尾1丁目1-39 恵比寿プライムスクエアタワー 5F

代表者名： 飯田健太郎

URL：https://map-on.co.jp/