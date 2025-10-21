TikTok Shop 9月単月総売上約26.4億円・前月比149%成長を達成（1,248社の分析）

Blinx株式会社

TikTok Shop市場分析を専門とするBlinx株式会社、業界初の包括的分析レポートを無料公開

2025年 10月20日

Blinx株式会社は、TikTok Shopの実績データ1,248社分をもとに9月の市場動向をまとめた「9月月間レポート（全54ページ・詳細分析付き）」を公開しました。GMV約26.4億円（前月比+148.9%）／販売112.9万件／平均単価2,171円と、"高単価×高収益"への転換が加速。上位300社のライブ採用率25%がGMVの36.4%を生み出す構造も判明しています。7月からわずか3ヶ月で市場規模が13.2倍に拡大した急成長市場の最新動向を、元TikTok for Business執行役員の知見に基づき徹底分析した業界随一の包括的レポートです。

こちらのフォームからお問合せください(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpjuPhZXv0PCbjeNcOUH0plp)

レポート概要と主要事項

レポート公開の背景

TikTok Shopは8月の"低単価×高回転"モデルから、9月には"高単価×高収益"モデルへと急速に転換しています。平均単価が680円から2,171円へ3倍以上上昇する一方、ライブコマースが市場を牽引する新たな構造が明確になりました。本レポートは、1,248社の実データから**「いま起きている構造変化」**を定量的に可視化し、第4四半期に向けた戦略立案に直結するインサイトを提供します。

調査概要

対象期間：2025年9月1日～9月30日（7月・8月との3ヶ月比較を含む）

対象母集団：1,248社（ショップ単位の集計）

主要指標：GMV相当＝表示価格×販売数を加味して表示、販売数、Price per Unit（平均単価）、フォロワー、ライブ配信の有無・頻度など

"高単価×高収益"へのシフト―GMV約26.4億、平均単価2,171円に上昇

9月のTikTok Shopは、GMVが約26.4億円（前月比+148.9%）に到達し、わずか1ヶ月で市場規模が2.5倍に拡大しました。特筆すべきは平均単価（PPU）が680円から2,171円へ+219.3%上昇したこと。販売数は112.9万件と前月比-34.4%となったものの、単価上昇が販売数減少を補い、より高い収益性を実現しています。

ライブコマースの圧倒的影響力―実施率25%でGMVの36.4%を創出

上位300社のライブ採用率は25.0%（75店舗）に達し、これらのショップがGMV全体の36.4%（約9.6億円）を生み出しています。ライブ実施店の平均GMVは1,250万円で、非実施店（152万円）の8.2倍という圧倒的な差を記録。特にビューティー・パーソナルケア、食品・飲料カテゴリーでライブ効果が顕著で、定期配信×限定オファー×実演の組み合わせが高い成果を生んでいます。

カテゴリー別成長率トップはビューティー・パーソナルケア（+279.6%）

9月のカテゴリー別成長率では、ビューティー・パーソナルケアが+279.6%で首位。続いて、おもちゃ・ホビー（+243.2%）、ジュエリー・アクセサリー（+196.3%）、食品・飲料（+165.5%）と、多様なカテゴリーが高成長を記録。新規参入522店舗の活発な活動と、秋物商品の好調な売れ行きが市場拡大を牽引しました。

1,248社の実データで"第4四半期戦略"を最適化

本レポートは1,248社の実データから価格戦略の転換点／カテゴリー別成功パターン／ライブコマースの効果を横断的に可視化。図表・ランキング・相関分析を駆使し、年末商戦に向けた優先施策が明確になる構成です。全54ページの詳細版で"構造変化の実態"を把握し、自社の価格戦略・ライブ運用・商品展開に落とし込んでください。

無料レポートの提供価値

体系的・網羅的な市場分析

本レポートは、TikTok Shopの市場動向を体系的な枠組みで整理した網羅性の高い分析資料です。当社の把握する範囲において、公開情報と当社収集データを統合し、統計的処理と妥当性検証を経て取りまとめています。執筆・監修には、TikTok for Businessの元セールス執行役員および元戦略チーム経験者が参画しており、運用現場と経営判断の双方の視点を反映しています。

※「網羅性」は対象期間・対象企業の範囲に依存します。分析条件はレポート末尾の注記をご確認ください。

実務適用可能な戦略指針

本資料は、データの羅列にとどまらず、各カテゴリ・価格帯における参入・強化の判断材料、主要KPI間の相関・傾向、および運用優先度の示唆を明示します。特に、価格帯分布・SKU設計・コンテンツ頻度（投稿・ライブ）に関する意思決定の順番を整理し、翌月以降の計画に転用しやすい形で記載しています。

※示唆は一般化したものであり、個社の事業環境・商品特性に応じた検討が必要です。

継続的な市場モニタリング体制

当社は、同一手法・同一指標体系による月次モニタリングを継続し、月次トレンドの推移や四半期比較を定期的に公表する計画です。あわせて、新規参入の動向把握、カテゴリ別の伸長度合いの検証、および購買行動パターンの精緻化を段階的に進め、再現性のある意思決定材料を継続的に提供いたします。

※公表時期・対象範囲は、プラットフォーム仕様や公開情報の更新状況により変更となる場合があります。

Blinx株式会社の専門性と実績



元TikTok for Business執行役員による監修

当社、代表取締役の河野正寛は、2018年からTikTok for Businessに参画し、2024年にはAgency Partner執行役員に昇格。クリエイター組織立ち上げ支援、APIを用いたTikTok版Instant-win開発、アフィリエイト支援など、プラットフォーム内部の深い知見を有しています。その後、Blinx株式会社を創業。

TikTok Shop専門サービスの提供

TikTok Shop Partnerへの顧問サービス、月次レポート監修、ライブコマース支援まで、TikTok Shopの成功に必要な包括的サービスを提供しています。上場企業との協業実績としてネットショップ支援実績100社以上を有し、データ分析からクリエイティブ制作のシステム開発まで包括的なソリューションを提供しています。

レポート入手方法と今後の展開

無料レポートの入手

「TikTok Shop9月次レポート（全体版）」は、下記フォームより無料でダウンロード可能です。

こちらのフォームに記載ください。(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpjuPhZXv0PCbjeNcOUH0plp)

各カテゴリレポートの提供

カテゴリやジャンル毎のより詳細な分析をご希望の方には、各ジャンル30ページのカテゴリ詳細レポートもご用意しています。市場全体動向、上位ショップ分析、カテゴリ別・価格帯別動向、成功要因分析、詳細データ集など、ビジネス戦略立案に必要な全ての情報を網羅しています。

個別コンサルティングサービス

レポートデータを活用した個別コンサルティングも承っており、企業様の状況に合わせた戦略立案、データ分析をサポートしています。TikTok Shopへの新規参入から既存事業の拡大まで、幅広いニーズにお応えします。なお、実行フェーズに関しては、当社の協業する会社と共に対応させていただきます。



今後の展開と継続的価値提供

当社では、TikTokショップ市場の動向を継続的に観察し、毎月のトレンド変化レポートを発行してまいります。今後は購買行動パターン、年齢層別動向、新規参入トレンド分析、カテゴリ別成長予測など、より精緻な分析を追加し、透明性の高い市場データの提供を通じて業界全体の成長をサポートしてまいります。

個別コンサルティングに関するお問い合わせは、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpyubmVAmVEUOXNJxGUSusXg)

会社概要

会社名：Blinx株式会社

代表者：代表取締役 河野正寛

設立：2025年4月1日

所在地：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング2F

事業内容：TikTok Shop Partner 顧問サービス、TikTok shop 月次レポート監修、ライブコマース支援

URL：https://blinx.jp

お問い合わせ：marketing@blinx.jp

本件に関するお問い合わせ先

Blinx株式会社 担当：河野正寛 Email：marketing@blinx.jp