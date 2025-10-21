東通グループが東京タワーが開催するプレミアム展望ツアーTOKYO DIAMOND TOURに協賛

東通建物株式会社

東京を中心に不動産事業を展開する総合不動産会社の東通グループは、東京のランドマークである『東京タワー』を運営する株式会社TOKYO TOWERのコンテンツであるプレミアム展望ツアー「TOKYO DIAMOND TOUR」に協賛します。

東通グループは、これまで東京を中心に展開してきた不動産再生事業の取組みを、関西・九州エリアへと広げます。シリーズ50棟を展開する不動産再生事業である「TRUST VALUE」シリーズが大阪エリアへ初進出し、また、純居住用に特化した大規模バリューアップ賃貸物件シリーズ「Totsu Residence」を福岡・博多で初展開いたします。良好な立地で、老朽化した建物を再生し、機能性と快適性を兼ね備えた住まいへと進化させることで、立地の潜在価値を最大限に引き出します。東京から全国に事業展開を広げ、新しい取り組みを進めています。今回、東京を中心に事業を続けながら全国に挑戦の輪を広げる東通グループと、新たな価値を発信し続ける東京タワーの両社が双方の姿勢に共感し、今回の「TOKYO DIAMOND TOUR」協賛が実現いたしました。東通グループは「TOKYO DIAMOND TOUR」を応援するとともに、東通グループの存在感を高め、持続的な成長に向けた事業を加速してまいります。

東通グループカラーの特別ライトアップを実施

全国に事業展開を広げていく東通グループの取り組みを発信するために、東京タワーを「東通グループカラー」にライトアップする点灯セレモニーが2025年10月20日（月）に実施されました。この特別なライトアップは、東通グループが目指す新たな挑戦のシンボルとして、東京の夜空を彩るものです。東京タワーという日本を代表するランドマークから、東通グループの躍進を力強く発信し、全国への事業展開を加速させる決意を表明します。ライトアップには、東通グループのブランドカラーで表現しています。

TOKYO DIAMOND TOURについて

「TOKYO DIAMOND TOUR」は、東京タワーが提供する、1日最大70名しか参加できないプレミアム展望ツアーです。参加者はフットタウン1階にある専用ラウンジ「Maple Lounge」に集合し、ツアー開始を待ちます。専任のパフォーマーとアテンダントが案内し、専用レーンと貸切エレベーターを利用するため、待ち時間なく高さ250mのトップデッキへスムーズに移動できるのが特徴です。ツアーでは、高さ250mのトップデッキ（最上階）からの360度パノラマに加え、東京タワーの歴史と「おもてなしの原点」を受け継いだ空間演出を体験できます。また、ツアーの最後にはオリジナルフレームの記念写真がプレゼントされます。メインデッキ（150m）と専用ラウンジは、当日中であれば何度でも自由に利用可能です。

協賛概要

表 記：TOKYO DIAMOND TOUR presented by TOTSU GROUP

協賛期間：2025年11月1日～2026年10月31日