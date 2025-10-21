オフコン資産を未来へ──中小企業の業務ノウハウを継承するクラウド再構築支援サービスを2025年10月より提供開始

背景

日本の中小企業では、富士通やNEC製のオフコンで稼働する販売管理・在庫管理・生産管理などのシステムが、いまなお現場の業務を支えています。しかし、メーカー保守の終了、技術者の高齢化、クラウド連携の難しさなどにより、「維持は難しいが置き換えると業務ノウハウが失われる」というジレンマを抱えています。

当社はこの課題に対し、「業務を捨てないマイグレーション」という新しい選択肢を提案します。

サービス概要

本サービスは、オフコン上で稼働している業務プログラムを単にクラウドへ移すのではなく、以下の手順により「業務知識を継承しながら再構築」することを目的としています。

1. 稼働資産の可視化：既存プログラム・帳票・データ構造を自動解析し、機能・依存関係をドキュメント化。

2. 必要・不要機能の選別：業務ヒアリングを通じて、現行機能を精査・最適化。

3. 再構築：クラウド上に最適化されたアーキテクチャで、自社専用システムとしてスクラッチ開発。

再構築後のシステムは、Laravel（PHP）＋React/Vue.jsなどのモダン技術で構築し、AWS、Microsoft Azure、さくらインターネットなどのクラウド環境上で運用します。

特徴・価値

業務知識を継承しながら再構築

業務ノウハウを失わない移行：既存ロジックを可視化・文書化し、独自業務をそのままクラウドへ。

不要機能の削減によるコスト最適化：現場で使われない機能を整理し、シンプルで運用しやすい構成へ。

段階的移行に対応：システム全体を止めることなく、モジュール単位での置換が可能。

最新技術による長期保守性：オープン技術基盤により、将来的なDX・AI連携への拡張が容易。

今後の展開

当社は今後、富士通「PRO/IV」・NEC「EXAM」など主要オフコン資産の解析テンプレート化を進め、全国の中小企業・地域SIerと連携したレガシー資産再構築プラットフォームの提供を目指します。

本サービスを通じて、「過去のオフコン資産を未来の競争力に変える」ことを支援してまいります。

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループ

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。

【スリーアールグループ 会社概要】

本社 ：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者 ：代表取締役社長 今村陽一

設立 ：2001年5月

資本金 ：4,200万円（グループ）

従業員数 ：125名（グループ）

事業内容 ：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアール株式会社

スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト ：https://3rrr-hd.jp

【会社概要】

オフコンは過去の遺産ではなく、現場の知恵と改善の積み重ねが詰まった「企業の知的資産」です。

私たちは、その価値を守り、次の世代へ引き継ぐ架け橋になります。

社名 ：スリーアールソフトウェア株式会社

所在地 ：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

代表者 ：代表取締役社長 今村 陽一

設立 ：2018年8月

事業内容：ソフトウェア開発、クラウドソリューション、システムマイグレーション

URL ：https://3r-software.co.jp/