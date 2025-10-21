UPWARD、トーソー株式会社の活用事例を公開

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、トーソー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 ：八重島 真人、以下 トーソー）の営業DX推進に関する「UPWARD」活用事例インタビューを公式サイトにて公開しました。本記事では、導入の背景や決め手、導入後の効果などを具体的に紹介しています。

事例記事：https://upward.jp/case/toso/

左から トーソー株式会社 代表取締役社長 八重島 真人 氏、営業企画室 室長 佐藤 健志 氏

トーソーは1949年の創業以来、国内で窓まわりのインテリアを製造・販売しており、主力のカーテンレールは国内トップシェアを誇ります。インテリアショップ・ハウスメーカー・内装工事店などを中心に全国で外回り営業を行っています。

同社では、営業情報共有化、営業標準化、訪問効率向上などを目的に営業ツールを導入しましたが、外回り営業後のパソコンでの情報入力作業が負担となり、入力が定着せずデータを活用できない、訪問量を増やせないといった課題を抱えていました。これらの課題を受け、外回り営業に最適化され、モバイルアプリで直感的にデータ入力が行える「UPWARD」へのリプレイスを決定しました。

UPWARD導入による主な効果（リプレイス前との比較）

UPWARD株式会社について

- モバイル報告の活用で、活動報告件数が約60%増加滞在検知機能を活用したモバイル報告を行うことで、入力作業の負担が軽減。導入後2ヶ月で、報告件数が約60%増加しました。- 訪問直後の報告が定着し、17時以降の報告件数が半減外出先からモバイルで活動報告が完結するようになったことで、帰社後の報告作業が不要に。17時以降の報告件数が約50%減少し、業務時間の短縮と働き方改革の推進につながりました。- 営業活動のリアルタイムな可視化により、部門間の連携が加速営業活動がリアルタイムに可視化されるようになり、マネジメント層による即時のサポートや部門間の円滑な連携が実現しました。

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

