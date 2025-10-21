八王子市の公共施設へ、新たに13か所でEV急速充電器を設置しサービス提供へ

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重 徹、以下「当社」）は、2024年11月19日に東京都八王子市と締結した「八王子市電気自動車充電設備整備事業に係る協定」に基づき、市内の公共施設13か所にEV急速充電器を設置し、順次サービス提供を開始します。

■本取り組みについて

本事業は、脱炭素社会の実現を目指す八王子市と当社による官民連携の一環として実施されるもので、市民や来訪者が身近な公共施設でより使いやすい充電器を利用できる環境を整えることを目的としています。

設置される充電器は、短時間で充電が可能な急速充電器（50kW・120kW）であり、場所に応じて利用者が使いやすい目的に合わせた充電器を配置することで、より多くの方に効率的にご利用いただけるよう工夫しています。

■ 設置概要

恩方市民センター東浅川交通公園

当社は「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションにのもと、自治体・企業・マンション管理組合など多様なパートナーと連携し、全国でEV充電インフラの整備を推進しています。

今回の八王子市との協定により、地域全体の環境負荷低減とEV普及促進に貢献するとともに、今後も公共施設や観光地など、多様な利用シーンで利便性の高い充電環境の整備を進めてまいります。

Terra Charge 株式会社 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年 4月

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/