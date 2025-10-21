来年は「午（うま）年」！幸せいっぱいの干支フォトで新年のごあいさつ「ポニーウェディングフォト」参加者募集

ワタベウェディング株式会社

ワタベウェディング株式会社【本社：京都府京都市、代表取締役 社長執行役員：河島 等】は、2026年の干支である「午（うま）」にちなみ、和装を着て、本物のポニーと一緒に撮影ができる「ポニーウェディングフォト」の参加カップル１組を、2025年10月21日（火）～11月10日（月）まで募集いたします。

ワタベウェディングでは、フォトウェディングの需要の高まりに伴い、スタジオ内の様々な撮影背景や撮影小物を使用し、バリエーション豊かな写真を残していただけるスタジオフォトプランや、国内の四季折々の美しい景色に囲まれた撮影や海外の人気スポットで撮影ができるロケーションフォトプランなど、多様化するニーズに対応したフォトサービスを展開しています。

「干支ウェディングフォト」は、結婚したカップルがウェディング写真を年賀状に使用することが多いことから、例年実施している、干支をテーマにした限定のウェディングフォト企画です。今回は、応募フォームより応募いただいた方の中から、抽選で1組のカップルに、プロのヘアメイクとカメラマンによる本格的なウェディングフォトの撮影を本物のポニーと一緒に体験できる「ポニーウェディングフォト」をプレゼントいたします。本企画の撮影は、渋谷区立代々木ポニー公園にて実施します。

【「ポニーウェディングフォト」概要】

■応募期間：2025年10月21日（火）～11月10日（月）

■プレゼント内容：

色打掛および袴衣裳でポニーと一緒に写真撮影（撮影データ1カット付）※「ポニーウェディングフォト」は本企画限定となり、通常は販売しておりません。

■当選組数：1組

■応募条件：

１.入籍済み、またはこれから結婚予定のカップル

２.新聞、雑誌、TV、WEB、SNS等すべてのメディアにて

撮影時の写真および動画に加え、おふたりのお名前や

インタビュー等のコメント掲載が可能な方

３.下記の撮影予定日と撮影場所での撮影が可能な方

■撮影予定日：

2025年11月28日（金）

■撮影場所： 代々木ポニー公園

（住所：東京都渋谷区代々木神園町4-1）

■協力：代々木ポニー公園

※代々木ポニー公園では、通常ウェディングフォト等の撮影は

できませんのでご注意ください。

＜ポニーのイメージ＞ ※画像はイメージとなります。 ※画像提供：代々木ポニー公園

【「ポニーウェディングフォト」応募方法について】

■応募の流れ

下記応募フォームにて必要事項を記入し、ご応募ください。

応募フォームURL：https://www.watabe-wedding.co.jp/form.html?pr_form_id=35

■当選後の流れ

当選者の方には、2025年11月12日（水）までに、フォームにご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

※当選者への連絡をもって発表と代えさせていただきます。

≪ご参考≫代々木ポニー公園について

渋谷区立代々木ポニー公園は、都会の真ん中にありながらポニーと触れ合えるユニークな公園です。隣接する東京乗馬倶楽部が管理・運営しており、無料でポニーとのふれあいや乗馬体験ができます。入場料や各体験はすべて無料であるため、休日は多くの家族連れで賑わいます。

代々木ポニー公園

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町4-1

開園時間：9時～17時

休園日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日以降の平日）、年末年始

電話：03-3373-9996