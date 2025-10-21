ホラー映画史上No.1ヒット作の前日譚ドラマ！『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー ″それ″が見えたら、終わり。』日本版キーアート＆日本語吹替キャスト解禁！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー "それ"が見えたら、終わり。』を、世界同時配信となる2025年10月27日（月）10:00(日本時間)より、字幕・吹替を同時で独占配信開始いたします。

この度、配信開始に先立ち、恐怖のピエロ「ペニーワイズ」の起源に迫る本作の日本版キーアートが解禁となりました。さらに、ピエロ姿ではないペニーワイズ、ボブ・グレイ役の吹替を下野紘さんが務めるなど、日本語吹替版の豪華キャスト情報も併せて解禁いたします。

また、本作の第1話が11/7(金)から開催する「山形国際ムービーフェスティバル2025」にて特別上映され、下野紘さんが特別ゲストとして登壇することも決定いたしました。イベントの詳細は映画祭ホームページにてご確認ください。

全世界興行収入7億ドル超のホラー金字塔が帰ってきた

スティーヴン・キングの小説を原作とした映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』は、全世界で7億ドルを超える興行収入を記録。児童失踪事件が相次ぐ田舎町・デリーを舞台に、“ルーザーズ・クラブ”と呼ばれる子どもたちが、恐怖のピエロ「ペニーワイズ」と対峙する姿を描き、ホラー映画の金字塔として世界中を震撼させました。本作に登場する不気味な笑みのペニーワイズや赤い風船は、ホラーのアイコンとして今なお世界中のファンを惹きつけています。

そして今回、その物語の前日譚がドラマシリーズとして登場。映画では語られなかったデリーの謎が明かされ、シリーズファンはもちろん、初めて触れる視聴者にも極限の恐怖体験をお届けします。

『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の27年前―ようこそ、最恐の始まりへ

舞台は映画第1作目の27年前、1962年のデリー。新たにこの町へ越してきたハンロン一家は、デリーの町のどこか“普通ではない”不穏な空気に気づき始めます。やがてある子どもの失踪を皮切りに、町の至るところに恐怖の影が広がっていきます。

本作では、映画では語られなかったデリーの秘密やペニーワイズ誕生の謎、そしてこの町に根づく恐怖の連鎖が明らかになります。



本日解禁された日本語字幕付きの最新映像では、恐怖のピエロ・ペニーワイズが堂々登場。デリーに暮らす子どもたちは次々と恐怖に直面し、泣き叫ぶ中、ペニーワイズは彼らの最も恐れる姿に変身して容赦なく襲いかかります。最後に闇の中で笑うペニーワイズの姿は、一度みたら頭から離れないトラウマ注意の映像となっています。

スティーヴン・キング史上最恐との呼び声高い本作は、本国の試写会でもあまりの恐怖に途中退席者が続出したという、前代未聞の衝撃作です。第1話の冒頭10分でホラーの常識が覆る、トラウマ級の恐怖体験が待っています。ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VkenAV4LyfM ]

ペニーワイズの人間の姿・ボブ・グレイ役は下野紘！豪華日本語吹替キャストが決定！

本作の日本語吹替版には、実力派の豪華声優陣が集結しました。

恐怖のピエロ、ペニーワイズ役は映画版に続き多田野曜平が担当。そして、ペニーワイズが人間として現れる姿“ボブ・グレイ”役には、『鬼滅の刃』我妻善逸役や『進撃の巨人』コニー・スプリンガー役などで知られる人気声優・下野紘が新たに参加します。

主要キャストの日本語吹替は以下の通りです。

- リロイ・ハンロン：星野貴紀- シャーロット・ハンロン：白石涼子- ディック・ハロラン：田村真- ショー司令：中根徹- ハンク・グローガン：神尾晋一郎- イングリッド：小林希唯- ポーリー・ルッソ：藤井雄太- ペニーワイズ（ピエロ）：多田野曜平- ペニーワイズ（ボブ・グレイ）：下野紘

さらに、他にも豪華声優陣が多数参加しています。今後も順次キャスト情報を発表予定ですので、続報にご期待ください。

山形国際ムービーフェスティバルにて第1話特別上映＆トークイベント開催決定！

2025年11月7日～9日に開催の山形国際ムービーフェスティバルにて、本作の字幕版第1話特別上映を実施いたします。ペニーワイズの人間姿・ボブ・グレイ役を務める下野紘さんをゲストに迎え、作品の魅力やアフレコ秘話などを語るトークショーも実施予定です。

・日時： 2025年11月8日（土）13:50～予定

・ゲスト： 下野紘（ペニーワイズ（ボブ・グレイ）役）

・会場：MOVIE ON やまがた

・詳細はイベントHPはをご覧ください。

https://movieon.jp/ymf/(https://movieon.jp/ymf/)

作品情報

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー "それ"が見えたら、終わり。』（全8話）

【配信開始日時】2025年10月27日（月）10:00 第1話配信

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0234782 ※10/27 10:00より公開開始

【配信形態】独占見放題

【スタッフ】

- アンディ・ムスキエティ- バルバラ・ムスキエティ- ジェイソン・フックス- ブラッド・ケイン- デヴィッド・コーツワース- ビル・スカルスガルド- シェリー・ミールズ- ロイ・リー- ダン・リン

【キャスト／日本語吹替】

- リロイ・ハンロン：ジョヴァン・アデポ／星野貴紀- シャーロット・ハンロン：テイラー・ペイジ／白石涼子- ディック・ハロラン：クリス・チョーク／田村真- ショー司令：ジェームズ・レマー／中根徹- ハンク・グローガン：スティーヴン・ライダー／神尾晋一郎- イングリッド：マデリーン・ストウ／小林希唯- ポーリー・ルッソ：ルディ・マンクーソ／藤井雄太- ペニーワイズ：ビル・スカルスガルド／多田野曜平（ピエロ）、下野紘（ボブ・グレイ）

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年9月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。