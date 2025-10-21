第5章｜CX学習podcast『あつまれ！CX研究室』新エピソード#16~19を公開

株式会社mct

CX（顧客体験）向上のヒントを学べるpodcast番組『あつまれ！CX研究室 みんなではじめる顧客体験マネジメント』の配信エピソードが更新されました。第5章までの内容を公開中です。引き続き、全30回分の内容を整理したeBookも無料配布しています。

現代のビジネスにおいては、顧客が商品やサービスを通じて「何を感じるか」が企業成長に直結します。CX（顧客体験）は特定の業界にとどまらず、あらゆる組織が取り組むべき重要テーマとなっています。mctは、このCXを分かりやすく体系的に学べる機会としてpodcastとeBookを提供します。

ポッドキャスト第5章の概要

第5章（#16~19）では、CXを組織の力として根付かせるために必要な土台作りの方法を取り上げます。まず、部門間の連携を促し、お客様視点で動くための「ガバナンス」の整え方について解説。次に、従業員一人ひとりがお客様を想う「カルチャー」をどう育むか、その醸成方法を紹介します。さらに、CXビジョン、ガバナンス、カルチャーの相互作用と、これらを連携させる実践法を深掘りします。そして、優れたCXを生み出す源泉である「EX（従業員体験）」を向上させるための具体的な方法についてもお伝えします。CXを組織全体の力へと変え、持続的に高めるための実践的なヒントが得られる章です。

〈 配信タイトル一覧 〉

#16【ガバナンスを整える】組織で進めるための“土台”をつくる

#17【CXカルチャーを育てる】「お客様のことを考える」を当たり前にする

#18【CXを組織で進める】ビジョン・ガバナンス・カルチャー、3つの支え合い

#19【EXとCXの関係】良い体験は、良い“職場の体験”から

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F7qr4ShFB8I ]

eBook概要

全30回の番組内容を整理したeBookを無料公開しました。基礎から応用まで体系的に学べる実践的なガイドとして、CX推進を考える企業・担当者におすすめです。

eBookは、番組ポータルサイトの最下部より、無料でダウンロードいただけます。ぜひCX戦略の立案・実行にご活用ください。

eBookのダウンロードはこちら :https://mctinc.jp/podcast/cxm-lab/atsumare/

会社概要

株式会社mctは、新鮮なインサイトで一緒にビジネスを変革する、デザインコンサルティングファームです。皆さんと伴走しながら、新鮮なインサイトとアイデアを導き出し、ビジネスの変革と持続的な成長をお手伝いしています。

株式会社mct ／ mct Inc.

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階

Contact: hello_mct@mctinc.jp