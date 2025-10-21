ダメージケア補修に“環境対応力”をさらにプラスしてリニューアル　　　「テモイ エッセンス ウル」10月21日（火）より発売

株式会社 DoAQUSH

理美容室専売メーカー「AQUSH（アクシュ）」は、20年間愛され続けてきた洗い流さないトリートメントをリニューアルいたします。

ダメージ補修力に紫外線・熱・大気汚染・塩素等の環境ストレスに対応する「環境対応力」をさらに充実させる新成分を配合し、2025年10月21日（火）より全国の取り扱い理美容室にて発売を開始します。

環境的ダメージから守る成分を新配合、パッケージも刷新

この20年で熱、紫外線、塩素、大気汚染など、髪を取り巻く環境は大きく変化しました。

当社が実施した一般消費者へのアンケート調査では、90％の方が、「環境による髪のダメージが気になる」と回答がありました。こうした背景を受け、原因の断定が難しい環境的な髪へのダメージをトータルで「保護」するケアとダメージ「補修力」の2つを両立させた次世代ケアを実現させました。

又、現代の髪の悩みに多い乾燥、うねり、ぱさつきにアプローチすべく本商品のリニューアルでさらに新成分を配合しました。従来の「補修」に加え、環境によるダメージから髪を「保護」することで、強く美しい髪へと導きます。安心しておしゃれを楽しめる、前向きな気持ちを育む製品です。

【製品概要】

商品名：テモイエッセンス ウル

商品価格：4,180円（税込み）

発売日：2025年10月21日（火）

容量：200g

【製品特徴】

■ダメージ補修力と紫外線・熱・

大気汚染・塩素から髪を守る

環境対応力の両立を実現

■アロエベラ圧搾汁配合で潤い

キープ

■ウル・ツヤ・フワな仕上がり

リニューアルの背景は長年愛用してくださっているお客様への感謝

発売から20年、テモイエッセンスは多くの美容師様とお客様に長年支えられながら歩んできました。

「長年愛用していただいた美容師様やお客様に喜んでもらえるものにしたい。」創業者がそんな想いで 試作品のテストを発売以来愛用している理美容室でお願いし、理美容師様と二人三脚で何度も試行錯誤を重ねて、たどり着いたのが、テモイエッセンス ウルです。ダメージの補修に加えて、環境対応力をさらにプラスした事でパーマやカラーの持ちがもっとよくなります。この補修と保護を両立した次世代ケアをこれまでの感謝と、これからの約束を商品に込めて、アクシュは「テモイエッセンスウル」を皆さまのお手元に届けていきます。

■株式会社AQUSH（アクシュ）

高知県高知市の理容美容室専門メーカー。

美容メーカー、代理店様等で勤務していた代表取締役会長の横山が、これまでお世話になった美容業界へ「恩返しをしたい」という意味を込めて「握手（アクシュ）しよう」から来ています。

「笑顔の似合う髪」を追及して美と健康のお手伝いができるように高知県から美容業界の活性化を通じて日本を元気にしたいと考えています。

公式ホームページ :https://www.aqush-group.com/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/aqush__group/公式note :https://note.com/aqush