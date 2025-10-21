「Japan Mobility Show 2025」に出展　～EV・PHEVデータ管理システム「e-mobilog（イーモビログ）」を展示～

写真拡大 (全2枚)

株式会社ゼンリンデータコム

　株式会社ゼンリンデータコム(所在地：東京都港区芝浦、代表取締役社長：清水 辰彦)は2025年10月29日(水)～11月9日(日)まで東京ビッグサイトで開催される、「Japan Mobility Show 2025(ジャパンモビリティショー2025)」内のStartup Future Factory ブースに期間限定で出展します。


　「Japan Mobility Show」は、自動車産業の枠を超え、IT・通信・エレクトロニクス産業など多くの産業を巻き込み「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」を目指すイベントです。


　当社は10月29日（水）～11月1日（土）の4日間、株式会社AMANEと共同でEV・PHEVデータ管理システム「e-mobilog（イーモビログ）」をご紹介します。


※「Japan Mobility Show」の一般公開は10月31日(金) 13:30～になります。


詳しくはhttps://www.jama.or.jp/release/news_release/2025/3323/　をご参照ください。







【開催概要】


■Japan Mobility Show 2025開催期間：2025年10月29日（水）～11月9日（日）


■当社ブース出展期間：10月29日（水）～11月1日（土）　


■開催会場：東京ビッグサイト


■小間位置：西2ホール内Startup Future Factory


■出展内容：株式会社AMANEと共同開発し提供しているEV・PHEVデータ管理システム


「e-mobilog」の紹介



【e-mobilogとは】


充電状態やバッテリー残量を可視化し、『管理工数の削減』『電気代上昇の抑制』


『EVデータの活用』をサポートするシステムです。


https://www.zenrin-datacom.net/solution/e-mobilog



■会社概要


会社名　　：株式会社ゼンリンデータコム（https://www.zenrin-datacom.net/）


本社　　　：東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN　22階


代表者　　：代表取締役社長 清水　辰彦


設立　　　：2000年4月13日


資本金　　：2,283,010千円　(2025年4月1日現在)


事業内容　：


□ITS事業　高精度な地図データを活用したテレマティクス事業


□ネットサービス事業　地図をベースとした法人向け付加価値情報サービス


□コンシューマー向け事業　「ゼンリン地図ナビ」「いつもNAVI」「GODOOR」を


はじめとする地図・ナビゲーションサービス


□未来先進事業　リアルタイムセンシング技術による高精度地図・3次元地図


従業員数　：425名（2025年4月1日現在）