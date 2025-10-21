【コープみらい】台風22・23号の被害に伴う八丈島への支援物資送付について

コープデリ生活協同組合連合会

台風22号および23号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

生活協同組合コープみらい（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、事業エリア：千葉県・埼玉県・東京都）は、台風被害の大きかった伊豆諸島・八丈島（東京都八丈島八丈町）に対し、東京都からの要請を受けた東京都生活協同組合連合会（以下、東京都生協連）を通じて、支援物資を送付しました。

物資の送付は、東京都と東京都生協連が締結した「災害時における応急生活物資供給に関する基本協定」に基づく要請に東京都生協連が応え、東京都生協連からコープみらいに物資調達の依頼があり、実施したものです。

被災地域の一日も早い復旧と生活再建を心から願っております。

【支援物資】

・米 ： 300kg

・ふりかけ ： 3,200袋

・カップみそ汁 ： 3,000食

・缶詰 ： 3,000個

・飲料水 ： 512ケース（2リットル×6本入り）

【送付先（納品先）】

・東京都指定の配送拠点（八丈島以外）

コープの物流センターに集められた支援物資（一部）