「クイック感謝祭」開催！高品質なお肉をより身近に、よりお得に楽しむ3日間　“国産とり肉の日”には名古屋コーチン水炊きセット登場秋の食卓を応援！

株式会社ニュー・クイック

株式会社ニュー・クイック（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、2025年10月29日（水）～31日（金）の3日間、全国のニュー・クイック各店舗にて「クイック感謝祭」を開催いたします。期間中は人気のお肉商品やお惣菜をお買い得価格で販売するほか、公式キャラクター「クイッピー」のLINEスタンプ発売を記念したキャンペーンや、10月29日“国産とり肉の日”予約限定販売の「名古屋コーチン水炊きセット」も登場します。

＜お客様への感謝を込めた「クイック感謝祭」＞

高品質なお肉をより身近に、よりお得に楽しんでいただきたい、そんな想いを込めてニュー・クイックでは日頃のご愛顧に感謝する「クイック感謝祭」を開催します。期間中は、人気の定番のお肉をはじめ、ごちそう感のあるちょっと贅沢なお肉まで幅広く特別価格でご提供いたします。なかでも、寒さが増してきた今の季節には“牛すき焼き用”や“鍋物”のお肉がおすすめです！

また、今年はニュー・クイック公式キャラクター「クイッピー」のLINEスタンプ発売を記念したキャンペーンを実施。期間中に税込1,080円以上お買い上げのレシートを公式LINEアカウントへアップロードしていただくと、抽選で29名様に「クイッピーLINEスタンプ」をプレゼントいたします。（応募期間：10月29日～31日／当選発表：11月中旬予定）

【クイック感謝祭】概要

■期間：2025年10月29日（水）～31日（金）

■実施店舗：全国のニュー・クイック店舗

■実施内容：人気のお肉商品やお惣菜をお買い得価格で販売、抽選で29名様に「クイッピーLINEスタンプ」をプレゼント

※一部店舗ではお取り扱いのない商品もございます。

※販売価格は店舗により異なる場合がございます。

※写真はイメージです。

＜10月29日は「鶏肉の日」！予約限定商品で秋の味覚を堪能＞

感謝祭初日となる10月29日（水）は“国産とり肉の日”。この日にあわせて登場するのが、例年ご好評をいただいている「名古屋コーチン水炊きセット」です。日本三大地鶏のひとつである名古屋コーチンをたっぷり使用した、贅沢で満足感のある鍋セット。

名古屋コーチンは、引き締まった肉質とほどよい弾力、そして濃厚な旨味が特長です。水炊きにすることで鶏の旨味が出汁にじんわりと広がり、シンプルながらも奥深い味わいをお楽しみいただけます。

セット内容は、鶏もも肉300g、鶏むね肉200g、鶏つみれ200gと、名古屋コーチンの美味しさを余すところなく堪能できる構成。スープには名古屋コーチンのガラスープを使用し、鶏のコクと旨味を存分に引き出しています。さらに、名古屋名物「きしめん」もセットになっており、鍋の〆までご満足いただける内容です。

これからの季節にぴったりの“ごちそう鍋”として、上質な名古屋コーチンの旨味とともに心温まるひとときをお過ごしください。

【名古屋コーチン水炊きセット】商品詳細

■商品名：名古屋コーチン水炊きセット

■商品内容：名古屋コーチンもも肉300g、名古屋コーチンむね肉200g、名古屋コーチンつみれ200g、鍋の素250ｇ、きしめん200g （約3～4人前）

■予約販売価格：1セット 本体価格3,500円（税込3,780円）

■予約受付期間：2025年9月15日（月）～10月5日（日）

■商品引渡日：2025年10月29日（水）

■引渡場所：商品をご予約いただいたニュー・クイック各店舗

※一部店舗では販売価格が異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

※数量限定の為、各店舗予約販売数に達し次第、予約受付終了となります。

※冷凍でのお渡しとなります。

※写真はイメージです。

会社概要

社名 ：株式会社ニュー・クイック

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表 ：代表取締役 林 浩二

設立 ：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL ：https://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）