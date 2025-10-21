Audible、恩田陸の不可思議なホラー「塚崎多聞シリーズ」2作品を実力派俳優の朗読で10月21日から同日配信

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、10月21日（火）より、恩田陸さんの塚崎多聞シリーズ2作品を配信開始します。シリーズ第1作『月の裏側』は池田成志さん、第2作『不連続の世界』は北村一輝さんがそれぞれ朗読を担当します。

恩田陸さんは直木賞や本屋大賞などの受賞歴を誇り、ミステリーやホラー、SF、青春小説など、幅広いジャンルで数多くの作品を送り出してきた、日本を代表する作家です。2002年に刊行された『月の裏側』は、第21回日本SF大賞にノミネートされたホラー小説。九州の小さな水郷都市・箭納倉（やなくら）を舞台に主人公・塚崎多聞が連続失踪事件の謎に迫ります。消えたのはいずれも掘割に面した日本家屋に住む老女。不思議なことに、じきにひょっこり戻ってきたけれど、失踪中の記憶を喪失したまま。恩師の元大学教授・協一郎らは〈人間もどき〉の存在に気づく……。続編となる『不連続の世界』は、塚崎が日本各地を旅する中で遭遇する奇妙な出来事を描いた全5編の短編集です。妻と別居中の塚崎は、三人の友人が「夜行列車で怪談をやりながら、さぬきうどんを食べに行く旅」に誘われます。車中、塚崎の携帯に何度も無言電話がかかってきて……。著者自身が「トラベルミステリー」と呼ぶ本作では、“怖さ”と“美しさ”が交錯する恩田作品ならではの世界観が描かれます。

朗読を担当するのは、映画やドラマ、舞台で多彩な役柄を演じる実力派俳優の池田成志さん、北村一輝さんです。両者の表現力豊かな朗読が、物語に秘められた不思議と恐怖、そして不気味さを鮮やかに描き出し、リスナーを塚崎多聞シリーズの奥深い世界へと誘います。この2作品を、豪華な朗読でお楽しみください。

Audibleでは『月の裏側』『不連続の世界』に続く塚崎多聞シリーズの第3作『珈琲怪談』（2026年3月配信予定）をはじめ、第156回直木賞と2017年本屋大賞をW受賞した『蜜蜂と遠雷(https://www.audible.co.jp/pd/B0FTT2365W)』、『Q&A(https://www.audible.co.jp/pd/B0FV8VZ8MN)』、『上と外(https://www.audible.co.jp/pd/B0FT7FVFSF)』、『消滅 VANISHING POINT(https://www.audible.co.jp/pd/B0FW5SHZT2)』、『祝祭と予感(https://www.audible.co.jp/pd/B0FTT3Q3M5)』など恩田陸さんの代表作15作品を順次配信予定です。ぜひAudibleで恩田陸作品をお楽しみください。

Audible恩田陸作品配信タイトル：https://www.audible.co.jp/author//B003UW4BO6

恩田陸さん コメント

「塚崎多聞というのは私にとって不思議なキャラクターで、あまり登場人物に執着したり未練を持ったりしない私の中でも、忘れた頃にひょいと現れる特異なキャラクターです。しかも、本人はいたって受身で全くアグレッシブなところがない。そんな登場人物なので、ホラー系の出来事に遭遇しても割とマイルドに受け止めてくれて、あまりトラウマを引きずらないところがいいのかなと思っています。そんな彼と断続的につきあっていたら、気がつけばかなりの歳月が経っていました。このたび、まさかのAudible化。しかも、当代きっての名優の皆さんに読んでいただけるのは存外の歓びです。朗読という新たな世界、新たな演出で、新たな楽しみ方を体験してくださいますように。」

池田成志さん コメント

「初めての本格的朗読は、孤独な活動で、かなりの集中力が必要な難行でした。が、スタッフさんたちの助けもあって、とても刺激的な経験に昇華できたと感じています。『月の裏側』………とても日常的なのんびりムードから、異世界？異物？異文明？恐ろしく壮大な話になってきてまして、読んでてワクワクしました。舞台となっている地方が自分の地元と近く、行ったことあるし、体験したこともある風景だった事も、助けになったと思います。このなんとも表現し難い、恩田陸さんの筆致、息遣い、みたいなものは今後癖になりそうな予感がしています。聞いた方もそう感じられる作品になっていると嬉しいのですが………まずは淡々と聞いてみてください。」

北村一輝さん コメント

「恩田陸さんの作品は以前から読んだことがあり、独特で心地よい世界観がとても好きでした。本作の主人公・塚崎多聞のキャラクターや感受性も実に面白く、朗読も心から楽しめました。登場人物に会ってみたくなったり、その舞台となる場所を訪れてみたくなったりする――そんな魅力が詰まった作品です。本好きの方や恩田さんファンはもちろん、これまで本作を読んだことのない方にもぜひ聴いていただきたいです。多聞が各地を巡るストーリーなので、田舎を走る特急列車に揺られながら駅弁を味わいつつ、イヤホンで聴く――そんなシチュエーションがぴったりだと思います。僕自身も、そんな旅のお供に聴いてみたいですね。」

北村一輝さんインタビュー：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VoQuOaeLYBM ]

【作品詳細】

月の裏側

配信予定日：10月21日

著者：恩田陸

ナレーター：池田成志

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FSKVLF8C

九州の水郷都市・箭納倉。ここで三件の失踪事件が相次いだ。消えたのはいずれも掘割に面した日本家屋に住む老女だったが、不思議なことに、じきにひょっこり戻ってきたのだ、記憶を喪失したまま。まさか宇宙人による誘拐か、新興宗教による洗脳か、それとも？事件に興味を持った元大学教授・協一郎らは〈人間もどき〉の存在に気づく……。

不連続の世界

配信予定日：10月21日

著者：恩田陸

ナレーター：北村一輝

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FSKXRFMK

妻と別居中の多聞を、三人の友人が「夜行列車で怪談をやりながら、さぬきうどんを食べに行く旅」に誘う。車中、多聞の携帯に何度も無言電話が・・・・・。友人は言った。「俺さ、おまえの奥さん、もうこの世にいないと思う。おまえが殺したから」（「夜明けのガスパール」）他4篇、「月の裏側」の塚崎多聞、再登場。恩田陸のトラベルミステリー！

【ナレータープロフィール】

池田成志（いけだ なるし）

福岡県出身。1982年より第三舞台に参加し俳優活動を開始。2013年、イキウメ『獣の柱 まとめ＊図書館的人生(下）』 および、NODA・MAP『MIWA』での演技が高く評価され、第48回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞。様々な舞台作家・演出家の作品に出演し、信頼と評価を得ている。近年の主な出演作は【ドラマ】『19番目のカルテ』、『不適切にもほどがある！』、『離婚しようよ』、『青天を衝け』、『半沢直樹』【映画】『遠いところ』、『渇水』【舞台】『有頂天家族』、『江戸時代の思い出』、『中村仲蔵～歌舞伎王国 下校上異聞～』、『天號星』などがある。『月の裏側』でAudible朗読デビュー。

北村一輝（きたむら かずき）

1969年生まれ。大阪府出身。90年から俳優として活動を始め、99年に映画「皆月」「日本黒社会 LEY LINES」でキネマ旬報日本映画新人男優賞などを受賞。その後、多くのドラマ・映画・舞台に出演。近年の代表作として、ミュージカル「王様と私」、ドラマ「地面師たち」（Netflix）、「御上先生」（TBS）ほか、2026年前期連続テレビ小説「風、薫る」、映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」への出演、公開が控えている。『不連続の世界』でAudible朗読デビュー。

【著者プロフィール】

恩田陸（おんだ りく）

1992年『六番目の小夜子』でデビュー。『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞、本屋大賞を受賞。『ユージニア』で日本推理作家協会賞を受賞。『中庭の出来事』で山本周五郎賞を受賞。『蜜蜂と遠雷』で直木賞、本屋大賞を受賞。著書多数。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

