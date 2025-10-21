上越新幹線×謎解きゲーム第２弾「ディテクティブ・トレイン -探偵列車-」開催！
○JR東日本新潟支社は、「謎解きゲーム」を手掛けるナゾトキアドベンチャー（株式会社バッドニュース）と連携し、上越新幹線×謎解きゲーム第2弾となる「ディテクティブ・トレイン -探偵列車-」を開催します。
○「ディテクティブ・トレイン -探偵列車-」は、謎解きキットを購入して参加する、体験型イベントです。実際に新幹線に乗車して調査（謎解き）を進めることで、プレイヤーを取り巻くストーリーが展開していきます。
○初めて謎解きに挑戦される方から経験者の方までお楽しみいただける内容となっています。
“物語の主人公”となった皆さまを待ち受けるドキドキの没入体験と、真実に迫るスリリングな展開をお楽しみください。
１ イベント概要⑴ 開催期間
2025年12月1日（月）～2026年9月30日（水）
⑵ 開催場所
上越新幹線 上り列車車内
（新潟駅・燕三条駅・長岡駅のいずれか⇒東京駅到着までの間）
⑶ 参加方法
１. 謎解きキットを販売店舗にて購入し、記載された二次元コードより、事前にお手持ちのスマートフォン等に専用ページを設定後、乗車する新幹線と駅を選択します。
２. 新潟駅・燕三条駅・長岡駅のいずれかから上越新幹線に乗車します。
３. 列車の発車時刻と同時に物語はスタートします。
※新潟駅・燕三条駅・長岡駅から乗車し、東京駅で降車される方にお楽しみいただける内容となります。
※普通車・グリーン車にご乗車のお客さまを対象としております。また、車内を回遊せず、座席に座りながらお楽しみいただく内容となります。
※10時00分～19時40分頃までに東京駅着の新幹線がプレイ可能列車となります。
それ以外の列車にご乗車の場合、十分にお楽しみいただくことができない部分がありますので、あらかじめご了承ください。
※臨時列車をご利用の場合や新幹線に遅れが発生した際は、実際の運行状況とストーリー展開に時間のずれが生じる可能性があります。
⑷ 本作のストーリー
探偵業を生業としている私立探偵として、上越新幹線の車内で密かに行われているという「怪しい取引」の真相を突き止めるべく、調査（謎解き）を行っていくストーリーを体験できます。
あなたは、ここ新潟で探偵業を生業としている私立探偵。
元々は警視庁で捜査官として腕を振るっていたが、事情により新潟へと移住した。
だが、かつての同僚たちからは今でも慕われているため、新潟市内を中心とした調査の依頼などを時々受けている。
今回調査の依頼として相談があったのは、上越新幹線の車内で行われているという「怪しい取引」について。
ここ数ヶ月間、車内で目撃されたという情報はあるものの、誰が、何のために、何を取引しているかは一切不明とのこと。
警視庁でも捜査に乗り出してはいるものの、解決の糸口はまるで掴めていないという状況で
あった・・・・・・。
同僚から渡された資料を手に、早速新幹線へと乗り込むあなた。
この取引の正体とは一体何なのか・・・・・・。
そして、この調査の先であなたを待ち受けるのは！？
２ 謎解きキット⑴ 販売開始日
2025年12月1日（月）
⑵ 販売価格
2,310円（税込）
※乗車券・特急券は含まれていません。別途、交通費が必要となります。
※無くなり次第、販売終了となります。
謎解きキット（角2封筒）イメージ
⑶ 販売店舗
次のNewDays店舗で販売
[表: https://prtimes.jp/data/corp/90796/table/480_1_4d0d2a6c236422e499f513a73b01a1b9.jpg?v=202510220856 ]
⑷ 所要時間の目安
約80分～140分程度（ご利用の新幹線の乗車時間に準じます）
３ 「ディテクティブ・トレイン -探偵列車-」紹介サイト
https://nazoad.com/event/detective_train/
主催：東日本旅客鉄道株式会社新潟支社
企画制作：ナゾトキアドベンチャー（株式会社バッドニュース）
※ 本ストーリーはフィクションです。実在の人物・団体・出来事とは関係ありません。
※ 画像・イラストは全てイメージです。
※ 実施内容は、全て予定です。予告なく本イベントを中止、または開催期間を変更する場合があります。
※ SNSやブログなどで謎の答えとなるような投稿はご遠慮ください。
※ 参加中は、周りのお客さまのご迷惑とならないようにご配慮ください。