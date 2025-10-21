「スマスロモンキーターンＶ」がパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」に登場！

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスが運営するスマートフォン向けパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」（スリーセブンタウンモバイル）は2025年10月21日（火）より、山佐ネクスト株式会社の「スマスロモンキーターンＶ」アプリを配信いたします。




■王道×進化


　「スマスロモンキーターンＶ」が777TOWN mobileに登場！


　シリーズ伝統のゲーム性はそのままに、新要素を追加！


　上位AT「青島SG」では継続期待度約83％！


　「スマスロモンキーターンＶ」を777TOWN mobileで思う存分お楽しみください！




【777TOWN mobile（スマートフォン向けサービス）】



・名称：スマスロモンキーターンＶ


・配信日：2025年10月21日（火）


・対象OS：iOS、Android


・サービス利用料：1,100円（税込） ※1ヶ月間プレイ可能


・配信プラットフォーム


┗iPhone版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884


┗Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)


・SNS：https://x.com/777townOfficial






いつでもどこでもスマホで遊べる！


配信しているすべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！


さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、パチンコ・パチスロアプリ以外にも


楽しめる要素がいっぱい！





【著作権表記について】


画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。


(C)河合克敏 ・ 小学館／モンキーターンプロジェクト (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT




※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。