DVD特別付録号！表紙＆巻頭10P・相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱 舞、白濱美兎のグラビアメイキング動画を豪華60分収録の『FLASH』は10月21日（火）発売

１.相楽伊織、圧倒的な艶やかさをまとって『FLASH』の表紙巻頭に登場！

株式会社光文社「週刊FLASH」10月21日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei

乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽伊織。グラビアでの活躍も目覚ましい彼女が10月21日発売の『FLASH』表紙、巻頭に登場した。10ページにわたる巻頭グラビアは微笑みから妖艶な表情まで、まさに表現者と呼ぶにふさわしい構成だ。インタビューでは今月末から始まる出演舞台についても語っている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。

【プロフィール】

さがらいおり 27歳 1997年11月26日生まれ埼玉県出身 2013年に乃木坂46の2期生としてデビューし、2018年まで活動。卒業後はグラビアのほか、女優やタレントとしても幅広く活動。1st写真集『浮遊夢』（集英社）が発売中。10月25日～11月2日、東京・シアター風姿花伝にて舞台『半解凍』を公演予定（出演は11月1日まで）。そのほか最新情報は公式サイト（https://sagara-iori.jp/）、公式X(@1126iorisagara)、公式Instagram（@_iorisagara264_）にて



【クレジット】

相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei

【デジタル告知】

相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei相楽伊織(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Sasu Tei

FLASHデジタル写真集『相楽伊織 交わる体温』『相楽伊織 君がいるから僕がいる』が各電子書店で発売中

２.トップレースクイーン・名取くるみが『FLASH』で“愛車グラビア”披露！

名取くるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

ミスFLASH2021、日本レースクイーン大賞2022を受賞し、第一線で活躍し続ける名取くるみが『FLASH』に登場。納車したばかりの愛車・フェアレディZとともに撮影した、“マイカーグラビア”を披露。貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつつ、サーキットの女神にふさわしいクルマへの愛があふれるページに仕上っている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。



【プロフィール】

なとりくるみ 29歳 1996年６月16日生まれ 千葉県出身 T160・B88（F）W57H86 2018年にデビュー。2021年にミスFLASH2021のグランプリを獲得した。また2023年には日本レースクイーン大賞2022のグランプリを受賞。2026年カレンダーの発売が決定し、11月29日には東京でお渡し会が開かれる。そのほか最新情報は、公式X（@natori_kurumi）、公式Instagram（@_miru960616）にて

【クレジット】

名取くるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【デジタル告知】

名取くるみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集『Drive My desire』は各電子書店にて発売中

３.YouTubeが大好評！鈴木優香が『FLASH』で魅せた抜群スタイル！

鈴木優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

チャンネル登録者数が50万人を超え、YouTubeでの活動が絶好調な鈴木優香が『FLASH』に登場。アイドル卒業後はソロタレントとして活動を続けている彼女。5ページのグラビアはシャワーシーンを始め、25歳になった彼女ならではの美しさを披露してくれた。インタビューではYouTube制作にかける思いを話してくれている。グラビア撮影の様子は付録のDVDに収録されている。

【プロフィール】

すずきゆうか 25歳 2000年8月15日生まれ 静岡県出身 T163 2021年9月、AKB48を卒業し、ソロ活動を開始。2022年に開設したYouTubeチャンネルでは、自身で企画、撮影を手がけることも多く、チャンネル登録者数50万人超と人気を集めている。そのほか最新情報は、公式X(@SUZUKIYUUKARIN)、公式Instagram(@yuuka_chan815)にて

【クレジット】

鈴木優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

【デジタル告知】

鈴木優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

FLASHデジタル写真集『鈴木優香 抱きしめたくなる瞬間』が各電子書店で10月28日に発売

４.蓬莱舞『FLASH』で10代最後のかけがえないグラビア！

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

2022年「制コレ22」でグランプリ受賞。押しも押されもせぬグラビア界の中心選手・蓬莱舞が『FLASH』に登場した。グラビア撮影の様子は付録のDVDに収録されており、10代最後の彼女の姿をリアルに感じることができる。インタビューでは「マンガは紙で読み、電車も切符を買う」エピソードを披露。自分を「イマドキではない」と語る。5ページのグラビアも、どこか懐かしさを感じる仕上がりとなっている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。

【プロフィール】

ほうらいまい 19歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。以降、グラビアに加え、映画やドラマを中心に女優としても活躍している。そのほか最新情報は、公式Instagram(@horai_libera_official)にて

【クレジット】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【デジタル告知】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASH デジタル写真集『蓬莱舞 無防備なまなざし』が各電子書店で10月28日に発売

５.「美少女図鑑AWARD2023」3冠・白濱美兎が『FLASH』で見せた、10代最後の圧倒的な輝き！

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「美少女図鑑AWARD2023」で特別賞3冠を獲得し、年々グラビア界で存在感を増す白濱美兎が『FLASH』に登場。19歳になったばかりの彼女。山あいのキャンプ場を舞台に、ピュアであどけない笑顔から、ふと覗かせるアンニュイな表情まで、変幻自在な表現力を見せている。そのグラビア撮影の様子は付録のDVDに収録。また、インタビューでは、10代最後に初めて経験した“あること”について語っている。



【プロフィール】

しらはまみう 19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）にて

【クレジット】

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一



【デジタル告知】

白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一白濱美兎(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集 白濱美兎『僕らが友達だった頃』『何度でもここに来よう』（光文社）は各電子書店で発売中

６.バラエティで存在感を示すたけうちほのかが『FLASH』初登場 抜群のプロポーションを水着で見せた！

たけうちほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤城貴則

『ゴッドタン』(テレビ東京)出演で話題を呼ぶなど、バラエティを中心に活躍するたけうちほのかが『FLASH』に初登場。6ページにわたり、抜群に仕上がったボディがまぶしい水着グラビアを見せている。インタビューでは、バラエティにかける思いや野望について語る。

【プロフィール】

たけうちほのか 28歳 1997年4月6日生まれ 東京都出身 T166・B83W69H86 趣味：カラオケ、映画鑑賞、洋服、子供と遊ぶこと、お笑い 特技：歌、少しだけ韓国語 2023年4月放送の『ゴッドタン』（テレビ東京）第2の松丸オーディションでの優勝をきっかけにテレビ出演が急増。そのほか最新情報は、公式X（@takeuchi_honoka）、公式Instagram（@pochandaa）にて



【クレジット】

たけうちほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤城貴則

【デジタル告知】

たけうちほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎藤城貴則

本誌未掲載カットによるFLASHデジタル写真集『ICHIRINSOU』が各電子書店で発売中

７.『グッド！ モーニング』のお天気キャスター今井春花が『FLASH』にアンコール登場！

今井春花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto

『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めお茶の間の人気を集める今井春花が『FLASH』に登場。先日同誌で披露したグラビアが大きな反響を呼び、今回は最新デジタル写真集から厳選カットを掲載している。圧倒的に清楚な彼女が見せる、澄ました表情や屈託のない笑顔が見どころだ。インタビューでは、大学卒業後、アパレル企業に就職しながらも気象予報士を志した転機などについて語っている。



【プロフィール】

いまいさくら 26歳 1999年3月30日生まれ 埼玉県出身 T160 趣味：星を眺めること、羊を愛でること 特技：乳搾り 2022年8月、気象予報士試験に合格。同年12月にウェザーマップ所属となる。2023年10月からは情報番組『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演。そのほか最新情報は、公式X（@imaisakura_）、公式Instagram（@imaisakura_）にて

【クレジット】

今井春花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto

【デジタル告知】

今井春花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎coto

FLASHデジタル写真集『夏色のおもいで』が各電子書店で発売中

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

価格:730円(税込み/10月21日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/