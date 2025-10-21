ナレッジの横断的活用｜イデアハウス株式会社が『ナレカン』を全社導入

株式会社Stock

株式会社Stock（代表取締役社長：澤村大輔、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、イデアハウス株式会社（代表取締役社長：伊藤治、本社：福岡市博多区、以下「イデアハウス」）において、当社が提供するナレッジ管理ツール『ナレカン』が全社導入され、組織全体の業務改善に向けた取り組みが開始されたことをお知らせいたします。

背景｜ノウハウの属人化が慢性化

イデアハウスでは、部署や個人単位でノウハウが属人化しており、組織拡大に伴い以下の課題が顕在化していました。

- 活用度の低さ：既存マニュアルが十分に参照されず、業務効率化に寄与していない- 業務の属人化：ベテラン社員の暗黙知に依存し、特定社員のみ対応可能な体制- 育成の非効率性：新人や異動者が即戦力化するまでに大きな負担が発生

この状況を解決するため、イデアハウスは複数のナレッジマネジメントツールを比較検討。その中で、『ナレカン』の「ファイル要約機能」の精度と操作性に加え、導入後の自走を支援する専属サポート体制が高く評価され、トライアルを経て正式導入を決定しました。

導入支援｜専属チームによる密着サポート

導入にあたっては、「情報構造の最適化」「マニュアルの統合・精選」「新規マニュアルの整備」といった懸念が存在していました。

当社のサポートチームは、導入計画の立案から運用設計、ナレッジ資産の構築まで一貫して支援。緻密な打ち合わせと段階的な展開プロセスを通じ、スムーズな定着を実現しました。現在、イデアハウスではマニュアル管理の最適化が進展し、全社的なナレッジ活用の基盤が確立されつつあります。

今後の展望

今回の導入により、イデアハウスではナレッジ資産が体系的に蓄積され、人材育成の基盤が強化。これにより、持続的な人材成長と業務効率化の両立が期待されています。

当社としても、『ナレカン』と専属サポートチームによる「密着型支援」を強みとし、今後も導入企業の業務改善とナレッジ共有の高度化を推進してまいります。

ナレッジ管理ツール『ナレカン』について

ナレッジ管理ツール「ナレカン」

『ナレカン』は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

非IT企業の方が、一切迷わず「ナレッジの集約」「高精度検索」することができます。更に、最新の「生成AI機能」が実装され、「ナレッジ蓄積に巻き込まれていく仕組み」「ナレッジが、『正確で』『フレッシュ』であることが担保される仕組み」が搭載されていることがナレカンの大きな特徴です。

サービスURL：https://www.narekan.info/

会社概要

- 社名：イデアハウス株式会社- 代表者：代表取締役社長 伊藤 治- 設立：2007年10月2日- 所在地：福岡県福岡市博多区祇園町4-2 博多祇園BLDG.3階- 関連会社：株式会社アイケンホールディングス 他グループ5社、イデアハウス不動産株式会社- 事業内容：分譲住宅事業を中心に、不動産流通・受託販売・リノベーション・リフォーム事業を展開- URL：https://ideahaus.co.jp/about/

- 社名：株式会社Stock- 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔- 設立：2014年4月- 所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階- 許認可：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015- 事業内容：ナレッジ管理ツール「ナレカン」、情報共有ツール「Stock」の企画・開発・運営・販売- URL：https://www.stock-inc.co.jp/