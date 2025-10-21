『YouTube運用代行業者カオスマップ 2025年版』を公開

StockSun株式会社

東京都新宿区 - 2025年10月16日 - デジタルマーケティングの最前線で活躍するStockSun株式会社（本社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室）は、最新の調査結果および株式会社検索順位の海賊（本社：〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2丁目12－10, Square O2, 1階）の協力をもとに「YouTube運用代行業者カオスマップ 2025年版」を公開しました。本カオスマップは、事業者が自社に最適なYouTube運用支援企業を見つけるために作成されています。

カオスマップ作成の背景

動画マーケティング市場においてYouTubeの重要性は急速に高まっています。特に中長期的なブランド認知の獲得や購買行動への影響は、他のプラットフォームを凌駕する勢いで成長を続けています。

一方で「チャンネル設計」「動画企画・撮影・編集」「サムネイル最適化」「インフルエンサーとの連携」など、専門知識とリソースを求められる領域も多く、自社だけで成果を上げるのは容易ではありません。

そこでStockSunは、YouTube運用支援企業の全体像を可視化し、目的に応じたパートナー選定をスムーズにするための包括的なカオスマップを作成しました。

カオスマップの特徴

今回のカオスマップでは、主要34社を以下のカテゴリに分類しています。

StockSunのYouTube運用支援サービス

- 一気通貫コンサル- アドバイス型- チャンネル運用- 広告運用

Webコンサルティング支援

多種多様なWeb領域のご支援可能

https://stock-sun.com/

YouTube運用代行をご検討中の方はぜひ一度StockSunへお問合せください。弊社コンサルタントが無料でご提案させていただきます。他社様との相見積も大歓迎です。

■ カオスマップの詳細は以下のリンクからご確認いただけます。

https://stock-sun.com/column/youtube-company/

掲載企業一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41786/table/43_1_99d4eadfe143138fcfe3e570d9fe11ff.jpg?v=202510220156 ]