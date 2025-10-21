『プロワン』、業界別導入事例集を公開――営業・現場・経営をつなぐDXで生産性向上を実現

株式会社ミツモア

株式会社ミツモア（本社：東京都中央区、代表取締役：石川彩子）が提供する営業・現場・経営をつなぐ一気通貫の業務管理システム『プロワン』は、導入企業の活用事例をまとめた「業界別導入事例集」を公開しました。

本資料では、建設・設備工事・リフォーム・ビルメンテナンス・ガス・給排水工事など、現場業務を担う主要6業界におけるDX推進の取り組みを紹介。紙・FAX中心のアナログ業務からクラウド化を実現した企業の実例を通じて、「業務の可視化」「生産性向上」「人手不足対策」などの成果を具体的にまとめています。

【事例集 概要】

タイトル：プロワン 業界別導入事例集

掲載内容：導入背景／課題解決のプロセス／効果の実例

対象業界：建設・設備工事・リフォーム・ビルメンテナンス・ガス・給排水工事 ほか

公開資料：https://go.pro-one-cloud.com/l/1076352/2025-09-30/9r1qnf/UseCase_Industry.pdf

現場業界特化の業務改善ソフトウェア「プロワン」について

生産性向上・売上アップ・顧客満足度向上を実現する、短期工事やリフォーム・設備工事など現場事業者向けの業務支援ソフトウェアです。見積もり作成はもちろん顧客管理、営業支援、日報・工事書類の作成や分析レポートの作成、収支管理まで、現場に向き合う事業者の業務をオールインワンでサポートします。https://meetsone.com/

株式会社ミツモアについて

サービス産業の生産性向上を通じて、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」の達成を目指すスタートアップ企業です。2017年2月創業以来、オンラインで見積もり比較から受発注までワンストップで完結するサービス「ミツモア」や、現場業界特化のオールインワンSaasサービス「プロワン」を開発・提供をしています。2023年には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2023」にて経済産業大臣賞（ダイバーシティ賞）を受賞。また週刊東洋経済が主催する「すごいベンチャー100」2023年版にも選出されました。https://meetsmore.com/company