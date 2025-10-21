婚活の“マッチング代行”サービス、利用者の70%以上が「自分では選ばないタイプ」と交際に発展！

株式会社Parasol

株式会社Parasol（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤早紀）が運営するパーソナライズ婚活サービス「ヒトオシ」は、専門のプランナーが会員同士を引き合わせる婚活の“マッチング代行”サービスです。本リリースでは「ヒトオシ」の累計お見合い人数が10万人を突破したことを記念し、“マッチング代行（第三者が相手を選ぶ）”という新しい婚活スタイルの効果を調査した結果をお知らせいたします。その結果、利用者の70%以上が「自分では選ばないタイプ」と交際に発展していることが分かりました。

◎恋愛・婚活においてマッチング代行が注目される背景

2023年に発表された第16回出生動向基本調査では、「夫婦が出会った」きっかけとして「友人・兄弟姉妹を通じた出会い」(*1)が最も多いことが示されています。その後、マッチングアプリの台頭もあり、現在ではアプリでの出会いも主流になりつつあります。

一方で、リモートワークの普及や職場で恋愛の話題を避ける傾向などから、友人・知人の紹介機会は減少しています。さらに、アプリには「選択肢が多すぎて迷ってしまう」「条件にこだわりすぎて先に進めない」「出会うまでに時間や労力がかかる」といった難しさもあります。こうした状況から、“マッチングアプリ疲れ”や“婚活疲れ”という言葉も広く使われるようになりました。

その中で注目されているのが、婚活における“マッチング代行”サービスです。弊社が運営する「ヒトオシ」は、専門のマッチングプランナーが相手を客観的に見極め、紹介からお見合いの場の設定までを担います。2021年のサービス開始以来、会員数は毎年2倍以上に増え、累計お見合い人数は10万人を突破しました。



(*1)国立社会保障・人口問題研究所 『第16回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）』（2023年）(https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/doukou16_gaiyo.asp)より参照

◎マッチング代行サービスの仕組み

“マッチング代行”サービス「ヒトオシ」は、専門のマッチングプランナーが利用者の希望や価値観をもとに、毎月2名を厳選してご紹介し、オンラインでのお見合いを調整します。

利用者は登録とプランナーとの面談を終えれば、すぐにお見合いに進めます。自分で相手を探したり、会うまでのやり取りにかかる時間を省けるため、理想の相手と出会い、お互いの価値観を確かめることに集中できる点が大きな特長です。

◎調査背景

“マッチングアプリ疲れ”や“婚活疲れ”という言葉があるように、選択肢の多さや、出会うまでに必要なコミュニケーションの多さは時に大きな負担になります。希望条件にこだわりすぎてしまうことも、婚活疲れの大きな原因のひとつです。

こうした背景を踏まえ、私たちの “マッチング代行”サービスでは、利用者の希望条件にこだわりすぎず、プロのマッチングプランナーからみて相性が良さそうな方を積極的に紹介し、お見合いを設定しています。その中で、 “マッチング代行”において希望条件とは異なる方の紹介が利用者にどのような影響を与えているのかを明らかにするとともに、友人や知人の紹介との違いを探るため、本調査を実施しました。

◎調査概要

調査主体：株式会社Parasol

調査期間：2025年9月

調査対象：

１.ヒトオシの元会員 400名

２.一般モニター（「友人・知人からの紹介」を通じて、もともとの希望条件とは異なる方と交際・結婚に至った方） 400名

調査方法：

１.ヒトオシの元会員：Googleフォームを活用したアンケート調査

２.一般モニター：Freeasyを用いたインターネット調査

◎調査結果

私たちは、“第三者が相手を選ぶ”という新しい婚活スタイルであるマッチング代行の効果を明らかにするため、マッチング代行サービス（ヒトオシ）の元会員400名を対象に調査を行いました。比較対象として、第三者による紹介の一つである「友人・知人からの紹介」を通じて、もともとの希望条件とは異なる方と交際・結婚に至った400名にも同様の調査を行いました。

その結果、友人・知人の紹介と共通する効果が見られる一方で、マッチング代行ならではの効果も明らかになりました。

“マッチング代行”と友人・知人の紹介では同様の傾向が確認されました

この設問では、以下１.２.の方を対象に、第三者の紹介によるメリットを尋ねました。

１.希望条件とは異なる方とマッチング代行で出会い、交際・結婚に発展した方

２.希望条件とは異なる方と友人・知人の紹介で出会い、交際・結婚に発展した方

どちらのケースでも、「安心感」「スムーズさ」「意外性」などがメリットとして挙げられていることが分かりました。

■外見は希望条件と違っても意外と気にならなくなる

第三者の紹介によって、もともとの希望条件とは違う方と交際・結婚に発展した方を対象にアンケートを実施したところ、希望条件と異なっていた点としては「外見」が最も多く挙げられました。これはマッチング代行利用者と一般モニターで共通して見られました。

（その他のポイント）

・マッチング代行では「年齢」の許容度が上がる

・第三者の紹介であっても「清潔感」「年収」「学歴」の希望条件は許容されづらい

・全体的な傾向として、マッチング代行は知人・友人の紹介と近しい効果がある

＜マッチング代行独自の効果＞

・マッチング代行において、希望条件とは違う方を紹介した結果として50%以上がデート以降に発展しています。

・マッチング代行で交際・結婚に至った方の70%以上がマッチングアプリで見ても“いいね”を押していなかった」と回答しています。

◎婚活の相手探しを“代行”することの本質とは

世の中にはさまざまな「代行サービス」が存在しますが、今回の調査を通じて見えてきたのは、婚活における“マッチング代行”は単なる手間の削減にとどまらないという点です。むしろ“自分で選ぶよりも、他者に委ねた方がうまくいく”という、この時代ならではの新しい婚活のかたちだといえます。かつては友人や知人などの紹介が担っていた第三者の役割を、現代では“マッチング代行”が代わりに果たしているとも言えるでしょう。



データを踏まえ、改めて以下のような”マッチング代行”の本質が見えてきました。

１. 第三者の存在が心理的効果をもたらし、出会いの幅を広げることができる

今回の調査により、第三者が介在することで条件が自分の理想と完全には一致していなくても「信頼できる人の紹介だから会ってみよう」と思えるケースが多く見られました。これは、かつて家族や友人に紹介される場合と同じ現象です。

実際の調査でも「なぜ希望条件と一部異なっていても会ったのか」という問いに対し、理由の上位には「信頼できる人の紹介だから」「客観的に見て適切な相手だから」といった回答が挙がっています。ヒトオシでは、この役割をプランナーが担うことで、“婚活を共に進める仲間がいる”という安心感を提供し、孤独になりがちな婚活に心理的な支えを与えています。

２.第三者が介入することで、自己バイアスを解消できる

人は誰しも自分を客観的に見ることが難しいものです。“マッチング代行”では、利用者の本音や価値観を丁寧にくみ取り、それを言語化したうえで相性の良い相手とのマッチングを行います。

実際、調査ではヒトオシでの紹介を通じて交際・結婚に至った人の7割以上が「マッチングアプリで出会っていたら“いいね”を押さなかった」と回答しました。さらに「外見」や「年齢」といった、恋愛・婚活でこだわりがちな条件も、第三者の介在によって、自らの優先度を見直すことで、新たな出会いの可能性が広がることが分かりました。

つまり“マッチング代行”は、１.で述べたように出会いの幅を広げ、さらに２.にあるように自己バイアスを見直すことで、より本質的な出会いへと導く役割を果たしているのです。

◎株式会社Parasolについて

マッチングアプリを中心とした出会い・婚活Webメディアや、婚活支援事業を中心に、恋愛・結婚に関わる様々な事業を運営。「出会いの化学反応でヒトを幸せにする」というミッションの元、カップルが出会って恋をして結ばれる、素敵な体験を届けることにコミットする。

ヒトオシサービス概要：

ヒトオシ公式サイト：https://hito-oshi.com/(https://hito-oshi.com/)

＜会社概要＞

・会社名 ：株式会社Parasol

・所在地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-20 503

・代表取締役社長：伊藤早紀

・ＨＰ：https://parasol-inc.co.jp/

・設立 ：2017年

・事業内容 ：

-Webサービスの企画、開発、運営

-Webサービス、スマートフォンアプリケーションの受託開発及び保守に関する業務

-インターネット広告業及びそれらに関するコンサルティング

-前記各号に付帯関連する一切の業務