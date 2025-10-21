「MOTA決済」サービス名称変更のお知らせ

株式会社MOTA


平素より「MOTA車買取」をご利用いただきまして、誠に有り難うございます。


2025年10月21日より、「MOTA車買取」にてご利用いただけるエスクローサービス「MOTA決済」のサービス名称を変更いたします。



変更内容は以下の通りです。


■変更点

サービス名称


＜変更前＞


「MOTA決済」


＜変更後＞


「あんしん決済」



■サービス名称変更の影響

サービス名称は変更となりますが、現在ご利用頂いておりますサービス内容や料金等については変更ございません。


■「あんしん決済」の由来

MOTA車買取において、お客様・買取店様の双方にとって更に安心・安全な取引を提供していくことを端的に表現したサービス名称にいたしました。



今後とも、より一層の品質・サポートの向上に努めてまいります。


引き続き、変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。




【MOTA会社概要】


社名：株式会社MOTA　


所在地：東京都港区北青山３丁目２-４ 日新青山ビル6F


設立：1999年6月3日


資本金：100百万円（2024年1月1日現在）


代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔


事業内容：自動車DX事業、不動産DX事業


URL：https://mota.inc/


MOTA車買取


https://autoc-one.jp/ullo/


あんしん決済


https://autoc-one.jp/ullo/motaPayment/