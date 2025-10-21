「MOTA決済」サービス名称変更のお知らせ
株式会社MOTA
平素より「MOTA車買取」をご利用いただきまして、誠に有り難うございます。
2025年10月21日より、「MOTA車買取」にてご利用いただけるエスクローサービス「MOTA決済」のサービス名称を変更いたします。
変更内容は以下の通りです。
■変更点
サービス名称
＜変更前＞
「MOTA決済」
＜変更後＞
「あんしん決済」
■サービス名称変更の影響
サービス名称は変更となりますが、現在ご利用頂いておりますサービス内容や料金等については変更ございません。
■「あんしん決済」の由来
MOTA車買取において、お客様・買取店様の双方にとって更に安心・安全な取引を提供していくことを端的に表現したサービス名称にいたしました。
今後とも、より一層の品質・サポートの向上に努めてまいります。
引き続き、変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【MOTA会社概要】
社名：株式会社MOTA
所在地：東京都港区北青山３丁目２-４ 日新青山ビル6F
設立：1999年6月3日
資本金：100百万円（2024年1月1日現在）
代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔
事業内容：自動車DX事業、不動産DX事業
URL：https://mota.inc/
MOTA車買取
https://autoc-one.jp/ullo/
あんしん決済
https://autoc-one.jp/ullo/motaPayment/