「MOTA決済」サービス名称変更のお知らせ

2025年10月21日より、「MOTA車買取」にてご利用いただけるエスクローサービス「MOTA決済」のサービス名称を変更いたします。

変更内容は以下の通りです。

■変更点

サービス名称

＜変更前＞

「MOTA決済」

＜変更後＞

「あんしん決済」

■サービス名称変更の影響

サービス名称は変更となりますが、現在ご利用頂いておりますサービス内容や料金等については変更ございません。

■「あんしん決済」の由来

MOTA車買取において、お客様・買取店様の双方にとって更に安心・安全な取引を提供していくことを端的に表現したサービス名称にいたしました。

【MOTA会社概要】

社名：株式会社MOTA

所在地：東京都港区北青山３丁目２-４ 日新青山ビル6F

設立：1999年6月3日

資本金：100百万円（2024年1月1日現在）

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：自動車DX事業、不動産DX事業

URL：https://mota.inc/

MOTA車買取

https://autoc-one.jp/ullo/

あんしん決済

https://autoc-one.jp/ullo/motaPayment/