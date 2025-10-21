主要地域生協の９月度供給高（売上高）速報

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井 ちとせ）は、全国61主要地域生協の2025年9月度の供給高（売上高）の速報をまとめましたので、ご報告いたします。

■全国主要地域生協2025年9月度供給高・前年比（対象生協数61）

※供給高とは売上高や販売額のことです。

※その他供給高は、店舗・宅配いずれにも分類できない供給（灯油・葬祭など）を計上しています。

※構成比は小数第二位を四捨五入しています。供給高の百万円未満は切り捨てのため、総供給高と内訳の合計が一致しない場合があります。

※今回記載の過去月度の前年比は確定値です。先月以前のリリース記載の前年比（速報値）とは若干異なっておりますので、ご了承ください。

■今月の特徴

〇9月度の総供給高は、102.2%で前年超えとなりました。

〇店舗は、前年比103.3%でした。客数、客単価ともに前年を上回り、雑貨を除くすべての食品分類で前年を超過しています。米は、新米価格の高騰により点単価が上昇し、引き続き前年同月比で伸長しています。

〇宅配は、前年比101.6%でした。利用人数は前年に届かなかったものの、客単価は前年を上回りました。引き続き、米の販売単価が客単価を押し上げています。

