【小樽旅亭 蔵群】JAPOWと雪見温泉で心身を整えるウェルネスツーリズム。スキーバケーション早割プランを販売開始。

株式会社温故知新写真は朝里川温泉スキー場

北海道・小樽市の朝里川温泉郷にて、全18室に客室温泉を備える「小樽旅亭 蔵群」（以下、蔵群）（所在地：北海道小樽市朝里川温泉、総支配人：吉井 博紀）は2025年10月21日（火）より、朝里川温泉スキー場のリフト券付きスキーバケーション55日前予約早割プランの販売を開始いたします。

日本のパウダースノー「JAPOW」を、日本海を見下ろす絶景ゲレンデで味わうスキー体験と朝里川温泉を源泉とする雪見温泉でのリカバリー体験を通じて、心身を整える冬のウェルネスツーリズムを提案いたします。

JAPOWと温泉、蔵群が提案する冬のウェルネスツーリズム

プランの詳細はこちら :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01974448-2805-70ec-b214-b82563cbef81&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=Ski-ADV55&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=Ski-ADV55&mcp_currency=JPY写真はイメージです日本海を一望する朝里川温泉スキー場のパノラマビューとパウダースノー

北海道・小樽市のスキー場は北海道屈指のふわふわなパウダースノーが楽しめることが特徴です。朝里川温泉スキー場は小樽市内から車で約20分、蔵群から車で5分以内の距離に位置し、全長3,000mのゲレンデに、初心者から上級者まで楽しめるバラエティ豊富な全9コースを有しています。

地元のファミリーにも愛されるゲレンデは、頂上から滑り降りていくとそのまま海までつながっていくかのようなダイナミックな眺望が広がります。

蔵群からスキー場への送迎とリフト券がセットとなっており、冬の小樽でのスキーバケーションをトータルでコーディネートいたします。

プライベートな空間で心ゆくまで癒される客室温泉

建築家・中山眞琴氏が「閑」をテーマに設計した館内には静謐な空間が広がり、全18室すべての客室に朝里川温泉を源泉とする客室温泉を備えます。ナトリウム・カルシウム塩化物泉の温泉は、筋肉痛や神経痛、疲労回復に効果があるとされ、心身のリフレッシュをサポートします。

源泉の優しい温もりが、アクティブに駆け抜けた筋肉を解きほぐし、雪の静けさに包まれて明日への活力を静かに蓄えるリカバリー体験を提供します。

＜朝里川温泉スキー場リフト券付きスキーバケーション55日前予約早割プラン＞

予約期間 ：2025年10月21日（火）～2026年2月10日（火）23:59まで

宿泊期間 ：2025年12月15日（月）～2026年4月5日（日）

料金 ：2名様1室利用時 1泊2食付き 1名様あたり 56,051円～（税込）

スキーバケーション早割プランの詳細 :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01974448-2805-70ec-b214-b82563cbef81&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=Ski-ADV55&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=Ski-ADV55&mcp_currency=JPY北の恵みを味わう創作会席とオールインクルーシブ個室ダイニングでの夕食イメージ

蔵群では開業以来オールインクルーシブスタイルを採用しています。北海道産ワインを含む館内での飲食、客室内のドリンク、地元食材を活かしたルームサービスまですべてオールインクルーシブで提供しています。

夕食は料理長が選び抜いた旬の北海道食材を会席にてご用意。夕朝食ともに個室ダイニングでお召し上がりいただけます。

1泊2食付きの通常プランについても、2025年10月21日（火）より60日前予約早割プランの販売を開始いたします。本プランはスキーを目的とされないご宿泊や、小樽市内観光とセットでのご滞在にあわせてご用意いたしました。

＜1泊2食付オールインクルーシブ60日前予約早割プラン＞

予約期間 ：2025年10月21日（火）～2026年4月2日（木）23:59まで

宿泊期間 ：2025年12月21日（日）～2026年5月31日（日）

料金 ：2名様1室利用時 1泊2食付き 1名様あたり 50,936円～（税込）

小樽旅亭 蔵群（くらむれ）について

1泊2食付早割プランの詳細 :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01974448-2805-70ec-b214-b82563cbef81&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=ADV60&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=ADV60&mcp_currency=JPY

小樽旅亭 蔵群は、小樽市街地から車で約20分、スキーリゾートとしても人気の朝里川温泉に佇む全18室の宿です。

建築家・中山眞琴氏が「閑」をテーマに設計した館内には、和骨董や李朝・明朝家具を配した趣の異なる客室が並び、窓の先には里山の景観が広がります。すべての客室に天然温泉風呂を備え、プライベートな滞在を叶えます。

食事は、港町・小樽の食文化に根差した会席料理を中心に、北海道産ワインを含む厳選銘柄もフリーフローでご用意。地元食材を取り入れたルームサービスもオールインクルーシブで提供しています。

＜施設概要＞

所在地：〒047-0154北海道小樽市朝里川温泉2-685

客室数：18室

定員数：72名

チェックイン：15:00

チェックアウト：11:00

駐車台数：19台

送迎サービス：JR朝里駅、小樽築港駅、小樽駅、小樽フェリーターミナルから送迎可

電話番号：0134-51-5151

公式サイト：https://otaru.by-onko-chishin.com/

X(Twitter) ：https://x.com/okcs_kuramure

Instagram：https://www.instagram.com/okcs_kuramure_otaru/

株式会社温故知新について

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。

ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。

「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。

温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへ移り変わるなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。

今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝ディスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役 ：松山 知樹

本社所在地 ：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト ：https://by-onko-chishin.com/

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/

YouTube ：https://www.youtube.com/@okcs-jp