サロモンストア10月24日(金)・ニューエラ11月28日(金)など新店舗が続々オープンしジョイナスに仲間入り！ジョイナス 秋のNEW OPEN情報

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスでは、10月24日(金)にサロモンストア、そして11月28日(金)にニューエラなど、新店舗がこの秋ニューオープンいたします。

サロモンストア（イメージ）ニューエラ（イメージ）

シューズブランド・サロモンストアが、10月24日(金)ジョイナス1Fにオープンいたします。ジョイナス店では、人気の高いスポーツスタイルカテゴリーのフットウェアを中心として、豊富なラインアップをご覧いただけます。

11月28日(金)には、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド・ニューエラも1Fに仲間入りします。横浜エリアでは2店舗目となり、ヘッドウェア・アパレル・バッグ・アクセサリーまで幅広い展開をお楽しみいただけます。オープン記念として、ニューエラ横浜限定デザインの商品が登場いたします。YOKOHAMAの「YOK」や横浜市の市外局番「045」がデザインされた、キャップやキャップキーホルダー、サイドパッチを発売します。

さらに、クッキーチーズサンドのチーズピゲ、レディスファッションのレプシィム、メンズファッションのオリヒカもジョイナスに新しくオープンしました。

過ごしやすくなったこの秋に、ぜひジョイナスへ足をお運びいただき、お気に入りのアイテムを見つけてみてはいかがでしょうか。ジョイナスに新店舗が仲間入りするこの機会に、お買い物・お食事をお楽しみください。

2025年10月・11月 新店舗情報

サロモンストア / 1F ＜レディス・メンズシューズ＞

現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon（サロモン）』は、2025年10月24日（金）にサロモンストアをオープンいたします。

サロモンストアでは、ライフスタイルシーンにおいて高い人気を誇るスポーツスタイルカテゴリーのフットウェアを中心としたアイテムラインアップで展開いたします。

【オープン日】 2025年10月24日(金)

【営業時間】 10:00～21:00

【URL】 http://salomon.jp/

【オープニング特典】 22,000円（税込）以上の商品をお買い上げいただいたお客さまを対象に、先着でオリジナルウォータープルーフバッグをプレゼントいたします。

ニューエラ / 1F ＜帽子・ファッショングッズ＞

ニューエラでは、秋冬に人気が高まるニットキャップをはじめ、定番のキャップなど厳選された ヘッドウェア、直営店限定の＜NEW ERA(R) BLACK LABEL（ニューエラ ブラックレーベル）＞を含む アパレル、バッグ、アクセサリーまで幅広く展開。ライフスタイルに寄り添う最新コーディネートをトータルで提案いたします。

店舗限定オリジナルパッチサービスは、観覧車や港町、海、灯台、モザイクタイルといった横浜らしいイメージを組み合わせたデザインでご用意しています。

【オープン日】 2025年11月28日(金)

【営業時間】 10:00～21:00

【URL】 https://www.neweracap.jp/

【オープニング特典】ニューエラ横浜限定デザインのキャップ、キャップキーホルダー、サイドパッチを発売。フロントパネルにはYOKOHAMAの「YOK」を、リアには横浜市の市外局番「045」を刺繍し、横浜らしさを表現しました。

チーズピゲ / 1F ＜クッキーチーズサンド・チーズ焼菓子＞

横浜初出店のオリジナルチーズスイーツ専門店。プレゼントをコンセプトとして、こだわり抜いたチーズスイーツ。横浜だけの限定商品やパッケージもご用意させていただきます。

【オープン日】 2025年10月10日(金)

【営業時間】 10:00～21:00

【URL】 https://cheesepige.jp/

レプシィム / 4F ＜レディスファッション＞

「しなやかに、シンプルに。」

流れるように、しなやかに生きること。

飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMはそんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。

【オープン日】 2025年10月10日(金)

【営業時間】 10:00～21:00

【URL】 https://www.dot-st.com/lepsim/(https://www.dot-st.com/lepsim/%E2%80%8B)

オリヒカ / B1 ＜メンズファッション＞

ORIHICA初のメンズショップが横浜ジョイナスにOPEN！

ORIHICAは新しいビジネススタイルを提案するお店です。

ビジネスやフォーマル、オフィスカジュアルなど、

様々なシーンに対応できる簡単・便利なアイテムを豊富にご用意しています。

※ジョイナス店はメンズ限定ショップのため、レディスアイテムのお取り扱いはございません。

【オープン日】 2025年10月17日(金)

【営業時間】 10:00～21:00

【URL】 https://www.orihica.com/

※記載のキャンペーン等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200