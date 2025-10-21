『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』 全世界から待望されたSteam版、2025年10月21日に発売！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、「東方Project」ファンゲームの弾幕シミュレーションRPG『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』を、Steamにて10月21日（火）に配信開始いたします。

■『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』待望のSteam版、2025年10月21日に発売！

『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』は、マップ上の味方を動かし戦わせることで敵を撃破していくオーソドックスなシミュレーションRPGです。

本格的かつ骨太なゲーム性と、「東方Project」ファンゲームとしての魅力とこだわりが十二分に詰まった作品内容は評価が高く、リリースから3年を迎えた2025年上半期にはユーザーの熱いゲームレビューをきっかけとして、My Nintendo Storeの週間ダウンロードランキングにて1位を獲得。熱いファンたちに支えられつづけた作品が、緻密な英語翻訳を加えたグローバル版としてSteamにて10月21日に待望のリリースを迎えます。

また、発売を記念して15%OFFのローンチセールも実施します！

●Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3575980(https://store.steampowered.com/app/3575980)

※発売から2週間、15%OFFセール!! 11月4日AM03:00まで

●最新プロモーションビデオ公開中

https://youtu.be/8NB3eD0U5PQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8NB3eD0U5PQ ]

●好評配信中のNintendo Switch(TM)版はこちらをチェック

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000050232

※Nintendo Switch(TM)向け英語版の日本国外向けの配信は、続報をお待ちください。

■『ORIGINAL SOUNDTRACK』ゲーム本編と同時リリース！

ゲーム本編と同時に『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER - ORIGINAL SOUNDTRACK』をSteamにてリリースします。

過去にリリースされたサウンドトラック「紅」「妖」「永」「夢」の全DISCに、さらに特別DISCを含んだ大ボリュームの13DISC、計234トラックを収録！壮大な物語を彩る数々のサウンドを、ゲームとともにお楽しみください。

本編とセット購入するとお得になるバンドル『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER - パーフェクトパック』も同時リリース予定。この機会にぜひチェックぜひチェックを！

●デジタルサウンドトラック Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3575980

【同時購入で10%OFF!! バンドル『パーフェクトパック』も10月21日（火）リリース】

※バンドル「パーフェクトパック」は、本編・サウンドトラックそれぞれのストアページに表示されます。

＜幻想郷を旅する、本格シミュレーションRPG『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』とは＞

『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』は、「東方Project」の個性豊かな仲間を操作しステージをクリアしていくシミュレーションRPG（以下、SRPG）です。人間、妖怪、神々が共に暮らす「幻想郷」で巻き起こる異変に、沢山の仲間たちと立ち向かいます。迫力の戦闘アニメーションや、ファンの想いに応える豊富な戦闘前会話イベント、全キャラクターカットイン、キャラクターごとに異なるテーマ曲やシナリオ演出に合わせた楽曲の数々も必見！

●オーソドックスなシミュレーションRPG

マップ上の味方を動かし、戦わせることで敵を撃破していくSRPG。敵を全滅させればクリアとなり、次のステージへと進んでゆきます。難易度選択やチュートリアルも充実していて、SRPGが初めての方にも優しい安心設計＆SRPG玄人の方もきっとご満足いただける大長編大ボリューム！

●多彩なバトルアニメーション！

武器ごとに違った多彩なバトルアニメーションによって展開される敵との戦闘。斬る、撃つ、殴るのアクションから「東方Project」らしい「スペルカード」を使った必殺技まで美しい幻想郷で躍動するキャラクターたちの活躍をお楽しみください。

●「東方Project」ファンゲーム！ 原作各作品が交錯するストーリー

「東方Project」ならではのキャラクター同士の絆やキャラクターの背景、原作ストーリーの丁寧なアレンジと圧倒的スケールで描かれる幻想郷の一大叙事詩。本作の主人公は博麗神社の巫女「霊夢」と魔法使い「魔理沙」の2人で、選んだ主人公によって一部のストーリーが変化します。ファンゲームとして、「東方project」の各作品を織り交ぜ、各作品の物語を解釈・再構築した一つの大きな物語を味わうことができます。

●沢山のキャラと豊富な育成要素

操作可能なキャラクターは総勢70人以上！ ステージの合間の「インターミッション」では、スキルや装備を自由にカスタマイズすることができ、またキャラクターごとに存在する「固有スキル」はどれも個性的で多種多様な戦略を楽しむことができます。お気に入りのキャラで無双するか、強力な組み合わせを探すか、楽しみ方はあなた次第です！

●設定資料集やBGM集も充実！

本作の楽しみ方は、ゲームだけにとどまりません。「東方Project」での設定を解説したキャラクター図鑑や用語集、さらに200曲以上を収録した音楽室があり、世界観をより深く知ることができます。SRPGを遊びたいけど「東方Project」に触れたことがないという方も安心してお楽しみいただけるだけでなく、「東方Project」を知るきっかけとしてももおすすめの作品です。



【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/284_1_420e7386239789748f43ac49907bc8c6.jpg?v=202510220156 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)︎2025 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※一部、開発中の画面を含んでいます

『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』

公式X：https://x.com/gsw_touhou <@GSW_touhou>

さんぼん堂

公式サイト：https://sanbondo.net/

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)



―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――