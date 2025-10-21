【岐阜県初出店】オーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE」、飛騨高山に新店舗オープン

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2025年11月1日（土）、岐阜県初出店となる常設店舗「MY ONLY FRAGRANCE 飛騨高山店」（所在地：岐阜県高山市上二之町 ）をオープンいたします。（日本全国で13番目の店舗です）

本店舗は、築256年の町屋建築を活用した新商業施設「蔵の町 飛騨天領」内に位置し、伝統とモダンが交差する空間で、香りを“旅の思い出”として創り出す体験を提供します。

■出店背景――“伝統と洗練”が融合する、新たな観光拠点にて

飛騨高山は、年間400万人以上が訪れる日本有数の観光地です。中でも旧高山市にある「古い町並み」エリアは、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、江戸時代の町家建築が今も多く残る歴史的景観を保っています。国内旅行者に加え、インバウンド（訪日外国人）にも人気が高く、多様な観光客が行き交うエリアです。

今回の出店地「蔵の町 飛騨天領」は、古い町並みエリアにある江戸期の豪商・平田家の旧邸宅兼店舗をリノベーションし、新築棟を加えた全12区画で構成される商業施設。“Traditional × Fashion × Pleasure”をコンセプトに、伝統を受け継ぎながらも現代の感性に響くテナントが集い、高山の新たなハブ施設として注目を集めています。

MY ONLY FRAGRANCEは、香りを通じて「地域の記憶を形にする」ブランドとして、国内外からの幅広い来訪者が訪れるこの場所との親和性を感じ出店を決定しました。

香りを“旅の記憶”として持ち帰る文化を発信し、観光地・高山における体験型ショップの新しい価値を創出します。

■店舗デザイン――町家の趣と、調香の静謐（せいひつ）が響き合う空間

飛騨高山店の内装は、木の梁や柱を活かしながら、まるで“香りを調合する研究室”のような静謐な雰囲気を演出。カウンター背面には、調薬作業台を思わせる木製什器を設け、整然と並ぶ瓶や道具類が「香りを創る」時間への期待を高めます。

観光地の賑わいから少し離れ、店内に足を踏み入れると、自然光と木の温もりに包まれた落ち着いた空間が広がります。

大切に受け継がれてきた高山の町並みや伝統的な町家の素材と、MY ONLY FRAGRANCEの洗練された世界観を融合させ、香りと向き合う穏やかな時間を提供します。

■飛騨高山店限定フレグランス「 心寧 -cocone- 」

飛騨高山店では、店舗限定フレグランス「 心寧 -cocone- 」を販売します。

この香りは、森を吹き抜ける澄んだ風に、心がそっとほどけていくような香りです。凛としたヒノキの香りに、白檀のやわらかな深みと茶の静かな余韻が重なり、癒される時間が広がります。山あいの静寂と木々の温もりをそのまま閉じ込めたような、心を静かにととのえる香り。

時の流れに溶け込むように、心穏やかなやすらぎをもたらします。

和の静謐さとモダンな透明感を併せ持つ香りとして、国内外の旅人が“飛騨高山の記憶”を持ち帰る一本となるよう作成し、飛騨高山店限定で、10ml（3,000円）／50ml（6,500円）／100ml（8,000円）で販売します。

■オープン記念：「心寧 -cocone-」をプレゼント

オープンを記念して、5,000円（税込）以上お買い上げのお客様に飛騨高山限定フレグランス「 心寧 -cocone- 」のミニボトル（3mlまたは5ml）を先着100名様にプレゼントいたします。

■MY ONLY FRAGRANCEが提供する体験

「MY ONLY FRAGRANCE」では、数十種類の香料から好みを選び、専属のフレグランスアドバイザーとともに調合。1億通り以上の組み合わせから、世界に一つだけの香りを創ることができます。完成した香りには、お客さまご自身で名前を付けていただき、オリジナルラベルとしてボトルに貼り付けてお渡しします。

香りを“選ぶ・創る・名付ける”という一連のプロセスが旅の思い出となり、幅広い世代・国籍の方々に人気を集めています。旅先で出会った香りが、帰国後や日常の中でふと記憶を呼び起こす――そんな体験をお届けします。

■店舗概要

店舗名：MY ONLY FRAGRANCE 飛騨高山店

所在地：〒506-0845 岐阜県高山市上二之町39番地（蔵の町 飛騨天領 内）

オープン日：2025年11月1日（土）

営業時間：10:00～18:00

Instagram：@myonlyfragrancehidatakayama

＊「オーダーメイド体験」は予約優先制となっております。事前のご予約をおすすめしておりますが、当日空きがある場合はご案内可能です。ご予約方法は、各店舗のLINE公式アカウントまたはインスタグラムのDMにてご連絡をお願いいたします。

■「MY ONLY FRAGRANCE」について

「MY ONLY FRAGRANCE」は、京都発のオーダーメイドフレグランス専門店です。季節や気分、その人らしさに寄り添う香りを、専属のフレグランスアドバイザーとともに調合し、世界に一つだけの香りを創る体験を提供しています。

香りの組み合わせは1億通り以上にのぼり、完成したフレグランスにはご自身で名前を付けていただけます。2025年現在、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪に店舗を展開しております。

■会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

代表取締役：和田慎平

事業内容：フレグランスの製造および販売、OEM／ODM事業、文化体験事業

URL：https://fragrance-pj.com/