薬草のまち・奈良県宇陀市と頂マーラータンが共創！令和の新名物として“大和当帰マーラータン”を「うだ産フェスタ2025」でリリース！

◻︎頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

ネクスターホールディングス株式会社SNSマーケティング事業を行うネクスター株式会社（本社：東京都 新宿区、代表取締役社長CEO：細田悠巨）のグループ会社である、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社（本社：東京都新宿区、共同代表 齋藤悠）は、「頂マーラータン」の展開を基点に広がる総合食流通・販売事業を行っています。当社は、消費者に直接商品を届けるB2C事業として冷凍マーラータンのD2Cブランド『おうちでマーラータン』（ https://maratan.tokyo ）を運営する他、小売業・温浴施設や宿泊施設への卸を通じたB2B事業を展開しています。また、日本式・和製マーラータン発祥店である頂マーラータン新大久保本店を起点とし、地産地消をテーマに地域資源と連携したCOS（直営店舗）の展開、FC（フランチャイズ）展開を進めることで、食の川上から川下までを一気通貫で担う独自の店舗モデルを構築していきます。

Vision（未来像｜旗印）

「日本式・和製マーラータンを令和の新名物とし、日本食文化の新しい柱へ。」

Mission（存在意義｜なぜ私たちは存在するのか）

「我々は、マーラータンを日本の食文化の一つとして確立し、この和製マーラータンを「日本のマーラータン」の代表格に育て上げる。」

--- 蕎麦、うどん、らーめん、寿司のように、時代を超えて愛される食文化として刻み、人々の暮らしに驚きと健康を届け続ける。---

Value（価値観｜行動基準）

６箇条の内、１条はブランドメッセージ

1. Delicious & Beauty Komachi

【 お客様に 】

「 美味しく、美しく。」 薬膳をベースに、体に優しく、それでいて美味しい。毎日食べられる一杯を。

2. Next Innovation

【 味覚に 】

本場のスパイスや薬膳文化を尊重しつつ、日本独自の革新と時代を織り交ぜ、進化させていく。

3. Cultural Legacy

【 文化に 】

和製マーラータンが「 令和の新名物 」になる意識と責任を持って取り組む。

4. Sustainability

【 社会に 】

フードロス削減を推進、地域食材活用、社会に本気で貢献する。

5. Kool Japan

【 世界に 】

「 和製マーラータン 」が、日本の味として世界に認められるまで、我々は歩みをやめない。

6. Community & Experience

【 人生に 】

「サ飯」をはじめ、お風呂に食卓、地域・コミュニティを豊かにする体験を創造する。

◻︎奈良県宇陀市について

奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社奈良県東部に位置する宇陀市

古くから「薬草のまち」として知られる地域です。

現在でも「大和当帰（ヤマトトウキ）」をはじめとする薬草の栽培・活用が進んでおり、豊かな自然に囲まれた山里が薬草を育む恵まれた環境を備えています。

宇陀市は“薬草のまち”として、薬草体験や健康をテーマにした観光施策、農業・地域資源を活かしたまちづくりに力を入れており、薬草文化の次世代への継承に注力しています。

【公式サイト】 https://www.city.uda.lg.jp

【宇陀市公式Instagram】https://www.instagram.com/udacity_official/

【宇陀市公式X】https://x.com/uda_uppy

飛鳥時代から続く薬草のまち宇陀市

奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社『日本書紀』でも語り継がれる

宇陀市と薬草の関係は飛鳥時代にまでさかのぼります。

日本書紀によると、推古天皇の即位19年の年（西暦611年）に、宮中行事として薬狩りをうだの（現在の宇陀市大宇陀地域）で行ったと記録されています。これは、日本最古の薬草採取（薬猟・くすりがり）の記録といわれており、宇陀の地が王権の猟場であったことを示しています。

宇陀市と薬草との関係は現代にまで受け継がれています。宇陀地域からは、ロート製薬、ツムラ（旧津村順天堂）、アステラス製薬（旧藤沢薬品）など、日本を代表する製薬企業の創設者が何人も輩出しました。宇陀松山地区には、現存する日本最古の私設薬草園である「森野旧薬園」や、薬問屋であった細川家跡の「薬の館」も存在します。

宇陀市薬草協議会について

奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

宇陀市薬草協議会は、宇陀市内での薬草栽培・加工・研究・普及を推進する団体です。

生産者、宇陀市、県の農林振興事務所が連携し、栽培・収穫、種苗供給、乾燥・調製作業を効率的な運営体制で実現しています。

さらに、宇陀産薬草の栽培支援や品質管理、商品開発のサポートを通じて、地域資源を活かした産業振興や健康づくりに寄与し、薬草文化の継承にも貢献しています。

宇陀市の"薬草文化"と"医食同源"マーラータンの融合

奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

奈良・宇陀市で栽培される「大和当帰（ヤマトトウキ）」は、全国でも貴重な薬草資源です。

古くから漢方で“冷え”や“女性の健康”の改善に用いられ、血の巡りを整え、身体を内側から温める力があるとされています。

一方、「麻辣湯（マーラータン）」は中国発祥の薬膳スープ料理で、豊富なスパイスを使用することから“医食同源”を体現する代表的な存在として知られています。

“医食同源”とは、食と薬は同じ源をもち、日々の食事こそが健康維持・病気予防の基盤になるという東洋の考え方です。

この考えに共鳴し、

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は宇陀市と協力し、地域資源を活かした新しいご当地メニュー「大和当帰マーラータン」を共創開発しました。

宇陀の自然と薬草文化、そしてこの地に関わる人々の想いをぎゅっと詰め込んだ、“体にやさしい、心があたたまる”マーラータンです。

スパイスの香りとともに、宇陀の風土を感じてください。

宇陀市×頂マーラータンの共創！令和の新名物「大和当帰マーラータン」

奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社宇陀市特産「大和当帰｜ヤマトトウキ」を使ったマーラータンを共創開発

薬草のまち・奈良県宇陀市と、「頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社」がタッグを組み、宇陀市特産の薬草「ヤマトトウキ」を使った医食同源をコンセプトとした「大和当帰マーラータン」を共創開発。

2025年10月25日（土）・26日（日）に開催される「うだ産フェスタ」にて、宇陀市出店ブースでリリースします。

「うだ産フェスタ2025」について

【主催】うだ産フェスタ実行委員会

【後援】近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社

【協力】市内企業・事業者、団体及び薬草関連事業者 等

【開催日時】令和7年10月25日（土曜日）・10月26日（日曜日）10時から15時まで

【場 所】宇陀市総合体育館及び周辺（宇陀市榛原萩原地内）

【宇陀市ホームページ】https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/23/17145.html

【お問い合わせ】うだ産フェスタ実行委員会（宇陀市農林商工部商工産業課内）

【電話】0745-82-5874

奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社奈良県宇陀市×頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

「うだ産フェスタ」は、宇陀市の地場産業や特産品の魅力を発信する地域イベントです。

農産物や花卉、特産品の販売をはじめ、薬草関連事業や地元グルメの出店、ステージイベントなど内容も盛りだくさん。

働く車体験コーナーやキッズスペースもあり、家族で楽しめる催しとして毎年賑わいます。

今年は宇陀市制20周年記念事業も同時開催され、より一層の盛り上がりが期待されています。

「うだ産フェスタ2025」出演者

【10月25日（土）出演者（出演順）】

榛原中学校吹奏楽部：コンクール金賞受賞や奈良県代表経験のある吹奏楽部

みはる：中島みゆき、天童よしみ、松田聖子など幅広いレパートリーで活躍中のものまねタレント

Cute Robin（キュートロビン）：地域活性化の活動を精力的に行う奈良県ご当地アイドル

NoriNori STORY（ノリノリストーリー）：JAZZやPOPSを奏でるバンドグループ

柴田コウメイ：バッカス音楽コンクール優勝、金賞受賞のジャズピアニスト

奥野えつこ：「その国の言語で想いを伝える」ファド・ラテンシンガー

BG有識者会議：「ブルーグラス以外の音楽もできるブルーグラスバンド」として活動中

ローズマリー：3名のハープ奏者が奏でる結成4年目のハープアンサンブルグループ

【10月26日（日）出演者（出演順）】

宇陀市市民吹奏楽団：2017年に結成し、地域に根ざした演奏活動を行っている市民吹奏楽団

スミワタル：YouTubeチャンネル登録者数約16.2万人の人気ピアノYouTuber

航空自衛隊奈良基地太鼓部：奈良基地の厚生部活動として力強い演舞を披露

関西大正琴アンサンブル 和～Nagomi～：大正琴で深く広い音楽性を表現する大正琴アンサンブル

Rain Tree：2025年1月にデビュー、秋元康総合プロデュースの17人組新ガールズグループ

井上あずみ & ゆーゆ：『天空の城ラピュタ』『となりのトトロ』などのジブリ作品主題歌歌手

◻︎頂マーラータンのフードロス（SDGs 12-3）への貢献

イラストACより引用 Tara 作成

食品ロス削減は、SDGs（持続可能な開発目標）の目標12の一部であり、「持続可能な消費と生産のパターンを確保する」ことを世界全体で目指しています。食品ロスの削減は、資源の効率的な利用を促進し、食糧の安全保障や持続可能な食料生産システムを支援することで、この目標の達成に貢献します。

我々のマーラータン事業では、「おうち」という個人向けのコンセプトと、サウナ施設や飲食店への「卸」という2つの側面を持っています。日常生活で冷蔵庫に残ってしまった野菜やお肉などを細かく刻んで、当店特製の薬膳スープに加えることで、フードロス削減にささやかではありますが貢献できると自負しています。また、飲食店でも「日替わりマーラータン」というメニューを活用することで、在庫食材を有効に活用し、食品ロスの削減につなげることが可能です。

「美味しく美しく」──私たちは、美味しい麻辣湯を通じて、自身も地球も美しく保つことを理念に掲げています。

◻︎頂マーラータンのD2Cブランド「おうちでマーラータン」とは

日本式・和製マーラータンである頂マーラータン

おうちでマーラータン（ https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/) ）とは

新宿区新大久保に本店を構える 本家「頂マーラータン新大久保本店」

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/)

この名店の味をおうちで簡単に味わえるようにした、新宿名物 唯一無二の日本式・和製マーラータンの冷凍食品D2Cブランドです。



日本人の口に馴染んだ絶品本格スパイス麻辣湯「おうちでマーラータン」は誰でも簡単に、時短で調理ができ、おいしいヘルシー＆ビューティーフードとして東京を中心に全国に話題が広がってきています。

またインフルエンサーや、タレントとのコラボ商品もInstagramなどのSNSで話題になってきました。

◻︎頂マーラータン 医食同源の魅力

医食同源 頂マーラータン

・医食同源とは

麻辣湯（マーラータン）は、中国発祥のスープ料理で、薬膳スパイスを豊富に使用していることから「医食同源」の代表的な料理とされています。「医食同源」とは、食事と薬は根源が同じであり、日々の食事が健康維持や病気予防に重要な役割を果たすという考え方です。

この考えを象徴する麻辣湯は、スパイスの効果によって体を温め、消化を助けるとともに、健康のためのバランスのとれた食事として広く愛されています。

・グルテンフリー春雨

麻辣湯にはでん粉を使用した春雨が用いられており、グルテンフリーの選択肢としても注目を集めています。そのため、健康志向の方やグルテンに敏感な方にも適した料理です。

・ヘルシースープ

これに加えて、「おうちでマーラータン」はとてもヘルシーで、簡単に調理が可能です。自宅で手軽に本格的な味わいを楽しめるだけでなく、冷蔵庫にある残り食材を加えることで、栄養価をさらに高めることができます。ダイエットや健康管理の取り組みの一環としても最適で、多くの人々に親しまれています。「おうちでマーラータン」は、忙しい日々の中でも健康を意識した食生活を手軽に実現できる優れた選択肢です。

・国産食材へのこだわり

スープの食材は国産地鶏、徳島県の柚子、鹿児島県のトビウオ（焼きあご）、愛知県の八丁味噌にこだわり、付属の春雨は奈良県で製造されている無漂白のオリジナル麺です。



詳しくは是非ホームページと各SNSを御覧ください。

公式HP： https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/maratan_tokyo/(https://www.instagram.com/maratan_tokyo/)

公式X：https://x.com/maratan_tokyo(https://x.com/maratan_tokyo)

◻︎新宿名物 唯一無二の「日本式・和製マーラータン」とはどんな味？

日本式・和製マーラータンである頂マーラータン

・スープのこだわり

挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに仕上げました。

日本式・和製薬膳スープならではの、深いコクと豊かな味わいをお楽しみいただけます。

・春雨のこだわり

付属の極太もちもち生はるさめは、このスープの魅力を最大限に引き出すために特別に開発された「おうちでマーラータン」オリジナル製品です。

はるさめ発祥の地・奈良県で、半世紀以上にわたり春雨を製造し続ける老舗「戎はるさめ」が手掛け、創業当時から受け継がれる伝統製法を守りながら、手作りと天日干しにこだわることで、他にはない唯一無二の食感を実現しました。

国産素材と伝統製法が融合した、医食同源を体現する特別な一杯を、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

◻︎本件に対する問い合わせ

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

COO取締役 二瓶 寛史（ニヘイヒロフミ）

メールアドレス： hirofumi@nexter.tokyo

◻︎ネクスターブランドゥホールディングスについて

ネクスターブランドゥホールディングスネクスター株式会社

ネクスターブランドゥホールディングスは、14期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、農林漁村発イノベーション（6次産業化支援）、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の日本式・和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： 頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社）

責任者名 ： 日本式・和製マーラータンB2C｜B2B｜COS｜FC事業

責任者名 ： 共同代表取締役 細田悠巨、齋藤悠 取締役 二瓶寛史、宮田隆啓

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc.｜Nexter bran-do Holdings

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

代表者名 ： 代表取締役社長 CEO 細田悠巨

スタッフ数 ： 42名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式X ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/

温泉バルコニー King&Queenで『新宿名物元祖日本式・和製マーラータン｜麻辣湯』提供開始！おうちでマーラータン株式会社とB2B事業本格始動で麻辣湯を通じてフードロス推進と健康支援に貢献！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000029866.html

用宗みなと温泉で『新宿名物元祖日本式・和製マーラータン｜麻辣湯』提供開始！おうちでマーラータン株式会社とB2B事業本格始動で麻辣湯を通じてフードロス推進と健康支援に貢献！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000029866.html

(株)イオンファンタジー運営の温浴施設OYUGIWAで『新宿名物元祖日本式・和製マーラータン｜麻辣湯』期間限定提供を開始！おうちでマーラータン(株)B2B事業本格始動でフードロス推進と健康支援に貢献！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000029866.html

羊次郎で『新宿名物元祖日本式・和製マーラータン｜麻辣湯』提供開始！おうちでマーラータン株式会社とB2B事業本格始動で麻辣湯を通じてフードロス推進と健康支援に貢献！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000176.000029866.html

6次産業化を推進する焼肉 赤坂 えいとまんで『新宿名物元祖日本式・和製マーラータン｜麻辣湯』提供開始！おうちでマーラータン株式会社、B2B事業本格始動で麻辣湯を通じてフードロス推進と健康支援に貢献！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000188.000029866.html

おうちでマーラータン株式会社、新宿区エコ事業者連絡会に加入！新宿名物元祖日本式・和製マーラータン｜麻辣湯でフードロス（SDGs 12-3）削減へ向けたクーポンコードを発行！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000029866.html

【創業110年】6次産業化を推進する「肉の大栄」が営む「焼肉 真焔（しんえん）」で『新宿名物元祖日本式・和製マーラータン』提供開始！おうちでマーラータン株式会社、麻辣湯を通じてフードロス推進に貢献！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000029866.html