好奇心引き出す「感触遊び」デジタル知育サービス「さわるTECH(R)」が、『第22回　日本e-Learning大賞』最優秀賞を受賞！

ピープル株式会社（本社：東京都中央区、取締役兼代表執行役：桐渕 真人）初の幼児向けデジタル知育サービスとして、3年以上実践研究を進めてきた「さわるTECH（さわるテック）」が、eラーニング界のグランプリ『第22回 日本e-Learning大賞』最優秀賞を受賞しました。

eラーニングを活用したコンテンツ・サービスとして高く評価いただきました。

「さわるTECH」は、iPadアプリと感触ペンを使って感触遊びができる幼児向けデジタル知育サービスです。

日常生活で子どもが興味を示しても、危険性や時間的制約などの理由から、思う存分体験ができないことを、デジタル上でいつでも・どこでも・好きなだけ楽しめます。

これまで200名以上の子どもたちに遊んでもらい、「デジタル知育研究会」にて多くの親や専門家の意見を取り入れつつ研究を進めてきました。

2025年10月24日より、数量限定で初回ユーザー特別コース「アーリーアクセスコース」（有料）の予約申し込み開始予定。

URL：https://sawarutech.com/

＜日本e-Learning大賞とは＞

企業・学校・自治体などにおける、eラーニングを活用したコンテンツ・サービス・ソリューションの

中からとくに優れたものを選出するアワードです。経済産業省、文部科学省、厚生労働省、総務省の4

つの大臣賞が付与されるのは教育をテーマとしたアワードでは他に例がなく、毎年大きな注目を集めて

います。

今年も、教育現場の最新のテーマを反映した多彩な事例が選出されており、関係者限定にて表彰式が11月17日（月）に開催されます。

公式サイト（受賞者一覧）： https://www.online-learning-forum.jp/award-winner/

さわるTECH 商品サービス情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LuShy6M2Jb0 ]

商品名：「さわるTECH（テック）」

＜2025年10月24日より、公式HPにて数量限定初回ユーザー特別コース予約受付開始予定＞

「アーリーアクセスコース」

・サービス利用期間：11月中旬～2月末

・サービス内容：感触遊び（iPadアプリ）：1ヶ月10テーマ以上の遊びを配信

お届け内容（11月中旬出荷予定）：感触ペン、ペンホルダー、取り扱い説明書

・価格：初月無料・月々1980円の3ヶ月分一括払い 5940円（税込・予定）

☆初回ユーザーさん向けのお得な特典もご用意。詳しくは公式HPをご覧ください。

公式HP：https://sawarutech.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sawarutech/

※本サービス発売日に関して：

8/21付、下記リリースにて10月上旬発売予定と記載しておりますが、アプリ審査の遅延により当初の予定から変更になっております。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000045493.html

ピープル株式会社 会社概要

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」をパーパスに掲げ、玩具をはじめとした商品やサービスの企画開発・販売を行っております。

【会社情報】

社名：ピープル株式会社

代表：取締役兼代表執行役 桐渕真人

設立：1982年2月 玩具事業創業

資本金：2億3880万円

従業員数：45名

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

会社HP：https://www.people-kk.co.jp/

