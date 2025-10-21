フェンディ、テディイヤーの「バゲット」など、シアリング素材のコージーな新作を発表

フェンディ・ジャパン株式会社

Vito Fernicola

イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、2025-26年秋冬 メンズコレクションよりシアリング素材を贅沢にあしらった温かみのあるアクセサリーラインを発表いたします。リュクスな質感とモダンなデザインが融合したアイテムが、秋冬のスタイリングを格上げします。

Vito Fernicola

ブランドを象徴する「バゲット（Baguette）」バッグは、ダークブラウンのシアリングを纏い、新たな表情を見せます。愛らしいテディイヤーのディテールが遊び心を添え、取り外し可能なハンドルとショルダーストラップにより、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、クロスボディバッグとして、シーンに合わせてお使いいただけます。また、ミニチュア サイズの「ナノ バゲット（Nano Baguette）」は、コーディネートにアクセントをプラスするのに最適です。お揃いの「バゲット」との組み合わせはもちろん、お手持ちのバッグやベルトへのチャームとして、個性的なアレンジをお楽しみいただけます。

「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」バッグは、エフォートレスな魅力が際立つアイテムです。鮮やかなイエローのシアリングはスモールサイズ、ブラウンのシアリングはミディアムサイズでご用意しました。ダブルスライダーのジップファスナーと「FF」ロゴメタルが洗練された印象を与えます。クロスボディや手持ちでスマートに持ち運ぶことができ、ショルダーバッグとしてはもちろん、メッセンジャーバッグとしてアクティブなシーンにも最適です。

Vito Fernicola

さらに、テディイヤーをモチーフにした、コージーでキュートなサンダルやキャップが、遊び心あふれるフェンディの世界観をより一層引き立てます。

「バゲット」バッグ \578,600（税込価格）「フェンディ ルイ」ミディアム \473,000（税込価格）「フェンディ ルイ」スモール \385,000（税込価格）

本コレクションは、フェンディ直営店および公式オンラインストアfendi.comにて順次販売中です。