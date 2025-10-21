¡Ú¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¡Û¥µー¥Õ¥£¥óÉô¡¡µ×ÊÝ°ÉÆàÁª¼ê¡¦¶âÂôÂÀµ¬Áª¼ê¤¬Á´ÆüËÜ¥µー¥Õ¥£¥óÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡¦ÀÅÇÈ³¤´ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè59²óÁ´ÆüËÜ¥µー¥Õ¥£¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ø¥µー¥Õ¥£¥óÉô¤«¤é2Ì¾¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥çー¥È¥Üー¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥ó¥¯¥é¥¹¤ª¤è¤Ó¥·¥çー¥È¥Üー¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥£¥á¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ70»ÙÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Àº±Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¤ÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥µー¥Õ¥£¥óÂç²ñ¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥Üー¥É¡¢¥í¥ó¥°¥Üー¥É¡¢¥Ü¥Ç¥£ー¥Üー¥É¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼ïÌÜ¤ÇÇ®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´»î¹ç¥Òー¥ÈÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤ÏÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¾å°Ì2ËÜ¤Î¹ç·×¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïµ»¤ÎÆñ°×ÅÙ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢ÇÈ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥·¥çー¥È¥Üー¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥á¥ó¥¯¥é¥¹¤ª¤è¤Ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥£¥á¥ó¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢2000Ç¯～2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃË½÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¥×¥í¥µー¥Õ¥¡ー¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤âÂ¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ð±Ä¾ðÊó³ØÉô4Ç¯¡¦µ×ÊÝ°ÉÆàÁª¼ê¤È¹ñºÝ¿ÍÊ¸³ØÉô1Ç¯¡¦¶âÂôÂÀµ¬Áª¼ê¤¬ßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¸«»ö½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Õ¥£¥óÉô¤Ïº£·î10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¸©³ûÀî»ÔÅì¾ò³¤´ß¡Ê¥Þ¥ë¥¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´ÆüËÜ³ØÏ¢¥µー¥Õ¥£¥óÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¥µー¥Õ¥£¥óÉô¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£