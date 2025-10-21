12年保存可能で災害用備蓄品に最適！RABLISS 防災電池 に新たなラインナップ登場！単１形・単２形 新発売のお知らせ

小林薬品株式会社非常時の連絡手段や情報収集を行うために必要な機器類を備えておくことは大切ですが、その機器類を動かすための電源の確保も欠かすことができません。特に災害時は停電を伴う場合も多く、コンセントから電気を得ることができないことが考えられます。いざという時の為に、電池で駆動する機器をご用意いただくとともに、長期保管ができる弊社の防災乾電池の備蓄をおススメいたします。単１形と単２形が増え、これまで以上に様々な機器に対応可能になりました！

RABLISS 防災電池 単１形 KO407 / 単２形 KO408

【商品特長】

電池は1人3日間、ラジオ・モバイルバッテリー・電灯に使うだけでも17本程度とされています。(単3形の場合)

使用本数の多い電池ですが、場所を取らずに置いておけるアイテムなので、長期保管できるものを選び、しっかりと備蓄しておくことが大切です。

【電池の保管方法】

【商品仕様】

【注意事項】

電池内のガスケット部に耐久性の高い新素材を使っています。液漏れを防ぎ、12年の保管を実現する大切な役割を果たします。内部導電膜を強化し、長期保管後の使用でも、高い放電性能を維持し、機器を稼働します。直射日光、高温多湿を避けて保管してください。本体記載の使用推奨期限以内の使用をおすすめいたします。機器を使わない間は、機器から取り出して保管してください。身の回りのあらゆる機器に対応できる、４種のラインナップです。単３、単４はこれまでと変わらず販売中です。