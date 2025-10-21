【エレクトロン】人気アイテム「シンクロブラッシュ」が数量限定で復刻発売！

有限会社GM corporationシンクロブラッシュ

累計15,000本の出荷を突破後、2021年に惜しまれながらも販売を終了した「シンクロブラッシュ」。

多くのお客様から再販のご要望をいただいていた人気アイテムです。

この度、弊社の創設20周年を記念し、数量限定で復刻発売いたします。

「シンクロブラッシュ」は、エレクトロン独自の”FRF Technology(R)”加工を搭載。

肌の上をやさしく撫でるように動かすことでリフトケア*を叶えるフェイスブラシです。

"FRF technology(R)"とは

私たちの身体は、一定のバランス = 周波数が保たれています。

運動不足、食生活の乱れ、ストレスや疲労、睡眠不足、電磁波、加齢などにより、バランスが崩れることで、身体の不調を引き起こすと言われています。

エレクトロンは身体の周波数の乱れに着目し、美と健康を目指す特定の周波数にたどり着きました。

この周波数を製品に転写させる加工テクノロジーがFRF technology(R)です。

この転写技術を用いて、唯一無二の製品を生み出すための挑戦を続けています。

シンクロブラッシュ 使用方法（ブラシ）シンクロブラッシュ 使用方法（持ち手）

ブラシ部分でブラッシング、持ち手（柄）部分でツボ押しやカッサのようにも使える2way仕様。

16万本の高密度毛で、やわらかくなめらかな肌当たりを実現しました。

メイクブラシとしてはもちろん、フェイスラインや首～鎖骨を撫でるように使用することで、すっきりとした印象に導きます。

持ち手（柄）部分はこわばりを感じやすい眉頭や頭部などにカッサのように使用することもできるため、リフレッシュタイムにもおすすめ。

化粧直しやデスクワークの合間など、日常の様々なシーンで活用いただける、持ち運びに便利なサイズです。

ぜひこの機会に数量限定で復刻した「シンクロブラッシュ」をお楽しみください。

*引き上げるように動かすこと

商品概要

シンクロブラッシュ

シンクロブラッシュ（フェイスブラシ）

価格：14,000円（税抜）

発売日：2025年10月21日（火）

エレクトロン取扱サロンにて発売予定。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

ブランド情報

エレクトロン

” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.

すべての肌に、驚きを。 ”



『 ELECTRON（エレクトロン）』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から誕生し、20周年を迎えました。

今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。



化粧品として、より身近に・より手軽に。

美容体験として、より深く・より心地よく。



商品ラインナップなど詳細ページはこちらから。

https://shop.el.gm-beauty.jp/

販売チャネル

公式オンラインショップ、全国の美容サロン、一部バラエティショップや小売店、期間限定百貨店POP UP SHOP等

取扱店一覧：https://www.gm-beauty.jp/shop_list/

最新イベント情報：https://www.gm-beauty.jp/article/



【公式オンラインショップ】

・ELECTRON ONLINE SHOP：https://shop.el.gm-beauty.jp/

・「楽天市場」公式：https://www.rakuten.co.jp/electronshop/

・「Yahoo!ショッピング」公式：https://store.shopping.yahoo.co.jp/electron-everyone/

・「Amazon」公式：https://www.amazon.co.jp/electron



【公式SNS】

・Instagram：https://www.instagram.com/electron_beauty/

・X：https://twitter.com/electron_beauty

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@electron_beauty

・LINE：LINE内で「エレクトロン」で検索



【ご注意】不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。

『デンキバリブラシ(R)』『エネボール(R)』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。

また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。



知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら

https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html

有限会社GM CORPORATIONについて

『 ELECTRON（エレクトロン）』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水(TM)（整肌成分）をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。



有限会社 GM CORPORATION

2005年3月7日設立

本社 大阪市北区中津1-11-1 中津センタービル

代表取締役 辰巳祐子

【製品に関するお問い合わせ先】

有限会社GMコーポレーション

TEL：06-6375-7170 MAIL：info@gm-beauty.jp