【BURBERRY】LINE公式アカウント友だち限定の「ウィンター スタイルブック」が登場。

バーバリー・ジャパン株式会社

バーバリーのLINE公式アカウントでは、2025年10月21日（火）から11月30日（日）までの期間限定で、自分らしさを纏う最新のアウターウェアを見つける「ウィンター スタイルブック」をお楽しみいただけます。

本診断では、女性誌やファッションメディアで活躍し、その洗練されたスタイリングと私服コーデが支持を集めるスタイリスト・濱本愛弓氏が、あなたにおすすめのアウターウェアとそのスタイリングをナビゲートします。この冬、あなたの感性を映し出すアウターウェアを見つけましょう。

「ウィンター スタイルブック」

期間：2025年10月21日（火）～ 11月30日（日）

対象者：バーバリー LINE公式アカウント友だち及び新規追加者

参加方法：

１.LINEでBurberry公式アカウントを友だち追加します。（友だちの場合は省略）

２.トーク画面のメッセージ、もしくはリッチメニュー上の「Winter Style Book」画像をタップします。

３.特設ページの5つの問いに答え、あなたにぴったりのアウターウェアとスタイリスト・濱本愛弓氏によるスタイリングアドバイスをご覧ください。

バーバリーLINE公式アカウント



〈お問合せ先〉

バーバリー・ジャパン

0066-33-812819

https://burberry.com