【BURBERRY】LINE公式アカウント友だち限定の「ウィンター スタイルブック」が登場。
バーバリー・ジャパン株式会社
バーバリーのLINE公式アカウントでは、2025年10月21日（火）から11月30日（日）までの期間限定で、自分らしさを纏う最新のアウターウェアを見つける「ウィンター スタイルブック」をお楽しみいただけます。
１.LINEでBurberry公式アカウントを友だち追加します。（友だちの場合は省略）
本診断では、女性誌やファッションメディアで活躍し、その洗練されたスタイリングと私服コーデが支持を集めるスタイリスト・濱本愛弓氏が、あなたにおすすめのアウターウェアとそのスタイリングをナビゲートします。この冬、あなたの感性を映し出すアウターウェアを見つけましょう。
「ウィンター スタイルブック」
期間：2025年10月21日（火）～ 11月30日（日）
対象者：バーバリー LINE公式アカウント友だち及び新規追加者
参加方法：
１.LINEでBurberry公式アカウントを友だち追加します。（友だちの場合は省略）
２.トーク画面のメッセージ、もしくはリッチメニュー上の「Winter Style Book」画像をタップします。
３.特設ページの5つの問いに答え、あなたにぴったりのアウターウェアとスタイリスト・濱本愛弓氏によるスタイリングアドバイスをご覧ください。
バーバリーLINE公式アカウント
