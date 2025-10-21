¡ÚRecboo¡ÛÌµÎÁºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÄó¶¡³«»Ï¡£ºÎÍÑÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ±Ñ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖRecboo¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÎÁºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢ºÎÍÑÇÞÂÎ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡¦¼«¼Ò¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÎÍÑÇÞÂÎ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤...
¡¦Âç¼êÇÞÂÎ¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¿Íºà¤¬Â¿¤¯Í½»»¤òÌµÂÌ¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦...
¡¦ºÎÍÑÇÞÂÎ¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹ç¤ï¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡¦¿Í»ö¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤Ë¡ÖºÇÃ»¥ëー¥È¡×¤«¤Ä¡ÖºÇ¾®¥³¥¹¥È¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÞÂÎÁªÄê¤Î¡Ö¼ºÇÔ¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ÈºÎÍÑ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬¤ÊÇÞÂÎ¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡Ê°ìÉô¡Ë
Recboo¤ÎÁªÄê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÀß·×¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊÌ¡¦ºÇÅ¬¤ÊºÎÍÑÇÞÂÎÁªÄê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¡Ö±Ä¶È¡×¡Ö¥Þー¥±¥¿ー¡×¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¿¦¼ï¡¦ÆÃÀ¤´¤È¤ËºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊºÎÍÑÇÞÂÎ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÞÂÎ¤´¤È¤ÎÅÐÏ¿¼ÔÊ¬ÉÛ¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î¿ô»ú¤ä¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÀ¼Ò»Ù±ç¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿¥Çー¥¿¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÇÞÂÎÊÌCPA¤È±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡
³ÆÇÞÂÎ¤ÎCPA¡ÊºÎÍÑÃ±²Á¡Ë¤ÎÌÜ°Â¤ò¶¦Í¤·¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÀïÎ¬
¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー¥Õ¥§ー¥º¤«¤é¥°¥íー¥¹¥Õ¥§ー¥º¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊºÎÍÑÇÞÂÎ¤ÎÁªÄê´ð½à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://recboo.com/lp/recruiting_media_selection
¥µー¥Ó¥¹ËÜ³Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Å¸³«
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎËÜ³Ê³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÎÍÑÇÞÂÎ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÇº¤à¿Í»ö¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¾¯¿Í¿ôÁêÃÌ²ñ¡ÖºÎÍÑÇÞÂÎÁª¤Ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁêÃÌ²ñ¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁêÃÌ²ñ¤Ï¡¢¡Ö¿ô½½ÇÞÂÎ¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«¼Ò¤Ë¡ÈºÇÅ¬¤Ê°ì¤Ä¡È¤òÁª¤Ö»ëÅÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÁªÄê¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://recboo.com/event/iQ_zMN1B
Recboo¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ÖRecboo¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤Î¥¨¥¢¥È¥ê¥°¥ëー¥×»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËCxO¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äーºÎÍÑ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥·ー¥É¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Þ¤ÇºÎÍÑ»Ù±ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Á¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤ÏAI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¥ª·Ï¤Ê¤É¤ÎDeepTech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Éý¹¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§
¡¦°µÅÝÅª¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍÑ¤¤¤¿ºÎÍÑ»Ù±ç
¡¦ºÎÍÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©
¡¦CXO¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äーºÎÍÑÆÃ²½¤Î»Ù±ç¤â²ÄÇ½
¡¦´ûÂ¸DB¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¼¼¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¥Ð¥¤¥Íー¥à¥¢¥×¥íー¥Á¤âÂÐ±þ²ÄÇ½
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÜÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ 2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î14Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recboo.com/
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¼èºà°ÍÍê¤ä¶ÈÌ³Äó·È¡¢Æ³ÆþÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://recboo.com/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@knocklearn.com