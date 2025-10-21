イケア、アイコン的な工具の六角レンチをヒントにデザインした、「ÖDLEBLAD/オードレブラド ペンダントランプシェード」を発売

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、ネジや固定具を使用せずに組立ができ、イケアのアイコン的な工具である六角レンチをヒントにデザインされた「ÖDLEBLAD/オードレブラド ペンダントランプシェード」を2025年10月より、販売開始したことを発表します。

ÖDLEBLAD/オードレブラド ペンダントランプシェードは、イケアの歴史において影響力を持つ象徴的な工具である六角レンチをオマージュした大胆で彫刻的なデザインが特徴で、立体的な見た目にも関わらずフラットパックを採用しているので持ち帰るのが簡単です。このランプシェードは、六角レンチの形状を模したバーチ材突き板製の同一パーツ60枚で構成されており、ネジや固定具を一切使用せずにシームレスに組み立てられます。60枚をいちから組み立てる必要はなく、12枚ずつ組み立て済みの5つのモジュールパーツを組み合わせることで完成するので、組み立て時間の短縮にも貢献します。

また、直径48cmにもなるランプ全体の球形は、独自の幾何学的なデザインが特徴であり、その大胆な構造がランプ全体の球形を保ちながら、組み立てる楽しさも提供します。このランプシェードが持つすべての特徴がアイテム自体を輝かせ、ランプを点灯すると、シェードが表情を変え、突き板越しに柔らかく落ち着いた光を放ちます。

デザインを担当したのは、IKEA of Swedenのデザイナーであり、「STARKVIND/スタルクヴィンド テーブル 空気清浄機付き」でレッド・ドット・デザイン賞を受賞し、「IKEA PS 2014 ペンダントランプ」でオーナラブル・メンション賞を受賞したDavid Wahl。

STARKVIND/スタルクヴィンド テーブル 空気清浄機付き

IKEA PS 2014 ペンダントランプ

David Wahlは、次のように述べています。

「ÖDLEBLAD/オードレブラド ペンダントランプシェードは、部屋の主役となる彫刻的オブジェになるようにデザインしました。イケアの商品を家で組み立てる際に欠かせない六角レンチへの敬意を込めた作品です。このプロジェクトの挑戦は、廃棄物を最小限に抑える素材選びと、ネジや固定具を使用しない効率的な構造を実現することでした。」

■ ÖDLEBLAD/オードレブラド ペンダントランプシェード：https://www.ikea.com/jp/ja/p/oedleblad-pendant-lamp-shade-birch-veneer-50607124/

【商品のご紹介 （価格は税込み）】

ÖDLEBLAD/オードレブラド

ペンダントランプシェード

\7,999

存在感のあるペンダントランプシェード。 大きなサイズと独特のデザインで、たちまち部屋のセンターピースになります。 ランプを点灯すれば、シェードからこぼれる柔らかなやさしい光が楽しめます。

