乾燥対策に！加湿器人気ランキングを公開

株式会社Francfranc

多彩なデザインと自由なスタイリングで、心地よい毎日を提案するインテリアショップ『Francfranc

（フランフラン）』は、加湿器人気ランキングTOP3を発表します※1。Francfrancでは、デザイン性と機能性を兼ね備えた新作加湿器を、全国のFrancfranc店舗※2および Francfranc オンラインショップにて、2025年9月下旬より順次販売しています。

今回は、特に注目を集めている人気シリーズをランキング形式でご紹介。さらに、ライフスタイルやシーンに合わせて、インテリアとしてコーディネートできるアイテムや、持ち運び可能な新作加湿器も合わせてご紹介します。寒暖差や乾燥が気になる季節に、Francfrancのデザインと機能を兼ね備えた加湿器で、心も体もリラックスできる空間を提案します。

※1：ランキングは2025年9月1日～2025年10月8日の期間中の累計販売数をシリーズ別に集計したものです。

※2：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）は対象外です。

『加湿器』特集ページ

https://francfranc.com/blogs/feature/humidifier

【2025年加湿器ランキング】

1位：潤い・光・香りで癒される「ルナ 超音波式アロマディフューザー＆加湿器」

【商品名】ルナ 超音波式アロマディフューザー＆加湿器

【種類】ホワイト/ライトブルー

【価格】各5,480円

アロマウォーター・アロマオイル・抗菌消臭ウォーター使用可能

連続使用可能時間：約9時間

月と星の形にやさしく光る超音波式加湿器です。夜空を眺めているような幻想的なライトが、眠る前のひとときを穏やかに演出します。最大約9時間の連続使用が可能で、寒暖差の気になる朝晩や就寝中もしっかりとお部屋を加湿。別売りのアロマウォーターやオイルにも対応しているので、潤いと光・香りに包まれながら心も体もリラックできます。リビングや寝室でのくつろぎのシーンにぴったりの加湿器です。

選べる２カラー

幻想的なライトで穏やかなひと時を 約9時間連続使用可能

2位：スモールスペースでも活躍する、操作が簡単な「カーラ 超音波式加湿器」

【商品名】カーラ 超音波式加湿器

【種類】マーブル/グラデーションイエロー

【価格】各5,980円

アロマウォーター・アロマオイル・抗菌消臭ウォーター使用可能

連続使用可能時間：約8時間（最大時）

スモールスペースにも置きやすく、操作性に優れた超音波式加湿器です。

使いやすいダイヤル式で、噴霧量が簡単に調節できるのがポイント。コンパクトながらパワフルな加湿量で、お家の様々な場所で活躍します。アロマの香りを楽しめて、スペースを取らず、操作も容易なため、初めての加湿器としてもおすすめのアイテムです。どんな空間にも馴染むマーブルデザインに加え、お部屋のアクセントになる新色・グラデーションイエローの２色展開で、インテリアに合わせたコーディネートをお楽しみいただけます。

差し色になる新色「グラデーションイエロー」

アロマウォーター使用可能 ダイヤル式で噴霧量調整！

3位：幻想的なミストが特徴、ナイトランプとしても使える「コトン 超音波式加湿器」

【商品名】コトン 超音波式加湿器

【種類】ホワイト/ドット

【価格】各5,980円

アロマウォーター・アロマオイル・抗菌消臭ウォーター使用可能

連続使用可能時間：約6時間

雲のような幻想的なミストが特徴の超音波式加湿器です。ボタン一つで「もくもくモード」「通常加湿モード」「間欠モード」に切り替えることができます。オブジェやライトをイメージしたガラス製のカバーで、インテリアによく馴染むフォルムに仕上げました。グラデーションライトは全7色。移り変わる色を楽しんだり、お好みの色に固定したり、加湿を止めてライトのみで使用できたり、シーンに合わせて使える万能さが魅力。今年の新作として、トレンド感のあるドットデザインがラインアップに加わりました。ベッドサイドのナイトランプにもおすすめのアイテムです。

トレンド感のある「ドット柄」が登場

グラデーションライト 幻想的なミスト インテリアになじむフォルム

【2025年新作加湿器】

コードレスで持ち運び可能！パーソナル空間を潤す「アーチ 充電式 超音波加湿器」

【商品名】アーチ 充電式 超音波加湿器

【種類】ベージュ/パープル/ピンク/グリーン

【価格】各3,800円

抗菌消臭ウォーター使用可能

連続使用可能時間：約4時間

持ち運びができる充電式の加湿器です。吸水スティック式のコードレスタイプで、どこでも手軽に使用できます。こだわりのアーチ状フォルムとニュアンスカラーが特徴で、生活感を感じさせないインテリア性の高いデザインに仕上げました。お部屋のアクセントになるトレンドライクな見た目と、持ち運べる便利さが魅力です。ボタンひとつで簡単に操作でき、バッテリー残量が10%未満になるとランプが赤く点滅してお知らせ。また、水量が一定以下になると自動で停止する「空焚き防止機能」付きで、オフィスや学校、車内などでも安心してご使用いただけます。乾燥する季節に、どこでもパーソナル空間をやさしく潤してくれる、便利でスタイリッシュな一台です。

アーチ状のインテリア性の高いデザイン

充電式でどこでも使用可能 こまめな乾燥対策にぴったり

生活感を感じさせない、インテリアランプとしても使える「ノーヴェ 超音波式加湿器

【商品名】ノーヴェ 超音波式加湿器

【種類】ホワイト/ブラウン

【価格】各5,980円

アロマウォーター・アロマオイル・抗菌消臭ウォーター使用可能

連続使用可能時間：約8時間（通常加湿モード時）

インテリアランプとしても使える加湿器です。通常加湿モードと30秒間隔でミストが出る間欠モードの2種類から選べます。ランプ部分はマットなマーブル柄で、生活感を感じさせないデザインとカラーに仕上げました。お部屋のアクセントとしても活躍します。ライトはグラデーションモードと色固定モードの切り替えができ、気分に合わせた空間コーディネートをお楽しみいただけます。加湿機能はもちろん、インテリアランプとしても万能なアイテムです。体調管理の難しい季節も、空間になじむデザインでおうち時間を心地よく過ごせる環境を整えます。

インテリアになるデザイン

気分に合わせて選べるライト 通常加湿と30秒間隔の間欠モード

【ロングセラー商品】

2WAY仕様でインテリアに溶け込む「シレーヌ 上部給水型 超音波式2WAY加湿器」

【商品名】シレーヌ 上部給水型 超音波式2WAY加湿器

【種類】ホワイト/ピンク/グレー

【価格】各\13,800

アロマウォーター・アロマオイル・抗菌消臭ウォーター使用可能

連続使用可能時間：約14時間（HI（強）モード時）

インテリアに溶け込む美しいデザインと、大容量タンクが魅力の2WAY超音波式加湿器です。水タンクを持ち運ぶ必要のない、便利な上部給水タイプ。5.5Lの大容量タンクで、長時間使用することができます。湿度センサーを搭載し、LEDの光でお部屋の湿度環境をひと目で確認できます。さらに、自動でミストの量を調節するオートモードつきで、快適な湿度をキープできます。吹き出し口が着脱できる「2WAY」仕様で、ロングタイプとミドルタイプの2つの形状をスペースに合わせて使い分ける事ができます。カラーはインテリアになじむラインアップで、お部屋に溶け込みます。季節の変わり目に、お家でのしっかりとした乾燥対策におすすめです。

インテリアになじむカラーバリエーション

上部を取り外してコンパクトに 湿度環境がわかる湿度センサー搭載

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。