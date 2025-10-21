現役弁護士が全ページを動画解説してくれる人気宅建テキストの2026年版が登場！過去問題集も同時発売。「動画で学べる宅建士」シリーズ2026年版刊行

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：臼井かおる）は、書籍『宅建教科書 動画で学べる宅建士テキスト 2026年版』、『宅建教科書 動画で学べる宅建士分野別過去問題集 2026年版』（国際弁護士Tokyo Joe／著）を2025年10月21日に発売します。本書は、全ての講義や解説を動画で見て学ぶことができる、宅地建物取引士資格試験のテキストと過去問題集です。

本を買うだけで、現役弁護士がYouTubeで全ページを解説してくれる、最強独学テキストと対応問題集が登場！

不動産取引についての国家資格である宅建（宅地建物取引士）は、年間約24万人が資格試験を受験すると言われる人気資格です。就職や転職、独立などを考えて独学で勉強をはじめたものの、なかなか続かないという人も少なくありません。本書は、そんな独学者の悩みに応えるべく生まれた、現役国際弁護士による画期的なテキストと、テキストに完全対応した問題集です。

『宅建教科書 動画で学べる宅建士テキスト 2026年版』超有料級の全章117本・38時間以上の講義動画付き！

初めて法律を学ぶ人でも本質から理解できるよう、弁護士ならではのわかりやすく端的な解説で、難解な法律の仕組みや、試験でよく出る誤答例も具体例を交えた解説でスムーズに理解できます。また、圧倒的な知識量をコンパクトなページ数に凝縮しています。

最大の特長は、テキストの全範囲を網羅した117本・38時間以上におよぶ無料の講義動画です。本を購入するだけで、著者の丁寧な解説講義をYouTubeでいつでもどこでも視聴でき、挫折することなく学習を続けられます。

■書籍概要

『宅建教科書 動画で学べる宅建士テキスト 2026年版』

著者：国際弁護士Tokyo Joe

発売日：2025年10月21日

定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

仕様：A5判／472ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192611

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/2716

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798192619

■目次

第1章：宅建業法

第2章：権利関係

第3章：法令上の制限

第4章：税・その他

『宅建教科書 動画で学べる宅建士分野別過去問題集 2026年版』超有料級の全300問解説動画付き！『動画で学べる宅建士テキスト』に完全対応した最強問題集、爆誕！

300問全てを動画で学べる、宅建士試験の分野別過去問題集です。問題文と選択肢、そして誤りのある箇所を動画で学べます。『動画で学べる宅建士テキスト 2026年版』に完全対応しており、わからない点はテキストの解説動画で学びなおすことができます。「権利関係」も「法令上の制限」も、弁護士ならではの、わかりやすく端的な解説で理解できます。また、知識で解けない問題に対するアプローチ方法についても紹介。

■書籍概要

『動画で学べる宅建士分野別過去問題集 2026年版』

著者：国際弁護士Tokyo Joe

発売日：2025年10月21日

定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

仕様：A5・624ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192628

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.amazon.co.jp/dp/4798192627

・Amazon: https://www.seshop.com/product/detail/27166

■目次

第1章：宅建業法 95問

第2章：権利関係 105問

第3章：法令上の制限 60問

第4章：税・その他 40問

■著者プロフィール

国際弁護士Tokyo Joe

日米のロースクールを卒業。日本及びニューヨーク州の弁護士。弁護士実務の傍ら、大学講師として10年以上学生を指導。宅建試験対策のYouTubeチャンネルを開設すると、本質から理解できる講義として評判を呼び、毎年試験後には高得点合格を含む多数の合格者の声が届く。

https://www.youtube.com/@tokyojoetakken